Перед вторым туром Грицак объявил о задержании «русских диверсантов»

17.04.2019, Киев, Максим Карпенко

В СБУ отчитались о якобы разоблачении группы диверсантов, состоящей из семи человек и причастной к покушению на офицеров украинских спецслужб.

Как сообщил на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак, задержанные, якобы имеют отношение к ликвидации в 2017 году генерала украинской разведки Максима Шаповала и покушению на неназванного офицера Главного управления разведки Минобороны Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Руководителем группы, по информации Грицака, был москвич 1978 года рождения Алексей Комаричев.

Сам Комаричев пострадал во время досрочной детонации взрывного устройства в Киеве.

«Оба теракта спланированы, профинансированы, организованы непосредственно российскими спецслужбами. Это были совместные операции Федеральной службы безопасности РФ и Главного управления Генштаба ВСУ РФ, более известной как военная разведка России», – заявил Грицак.

Руководитель украинской службы безопасности подчеркнул, что все семеро «диверсантов» задержаны, с ними продолжаются следственные действия.