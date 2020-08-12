Перед выборами черногорский режим вновь запугивает мусульман сербами

12.08.2020, Белград, Алексей Топоров

После того, как в черногорском пригороде Беране – Хареме, где проживают преимущественно бошняки, на стенах появились оскорбляющие мусульман граффити в «четническом стиле», местного имама навестил сам министр обороны и координатор городской ячейки партии власти.

Однако местные жители заподозрили как в надписях, так и в самом визите черный предвыборный пиар.

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На стенах домов бошнякского пригорода Беране появились граффити с изображением воеводы четников (сербский аналог казаков) времен Второй мировой, одержавшего первую в историю черногорского сопротивления нацистам победу над итальянскими оккупантами в 1941 году Павле Джуришича с угрозой сексуального характера в отношении местных мусульман. После того, как происшествие вызвало определенный резонанс к духовному лидеру местной общины имаму Рахиму Муратовичу нанес визит поддержки координатор городской ячейки правящей Демократической партии социалистов (ДПС) и по совместительству министр обороны Черногории Предраг Бошкович.

Однако местные жители отметили, что подобные граффити появляются в их населенном пункте раз в четыре года, аккурат перед выборами вместе с функционерами ДПС, которые обещают защитить их от четников и великосербских шовинистов. Под соответствующей новостью на провластном информационном портале Cafe del Montenegro пользователи оставили следующие комментарии: «А почему опять пишут накануне выборов? Странно. Как мало ума нужно, чтобы кто-то в это поверил», «Разве не странно, что одно и то же происходит каждые четыре года? Для умного достаточно», «Постучите в дверь офиса ДПС Беране, и вы найдете как заказчиков, так и исполнителей».

Оппозиционная сербская пресса Черногории, в частности портал in4s даже процитировала запись в фейсбук беранского бошняка Адмира Шаботича, который достаточно четко дал характеристику произошедшей провокации:

«Мои дорогие бошняки и все, кто считают себя черногорскими мусульманами, я предпочитаю открытого врага, а не лицемерного друга. Вот кто проклинает вашу мать, Турцию (хотя мы не турки, ссылаясь на ислам как на единственное, что у нас есть общего с турками). В течение многих лет я говорил и публично заявлял, что в ДПС собрались самые ужасные «четники». Наступил конец манипуляциям бошняками, потому что поколения становятся взрослыми, которых нельзя запугать, подкупить или обмануть коварными коммунистическими методами» (отсыл к тому, что ДПС – прямая наследница Союза коммунистов Черногории).

Парламентские выборы должны пройти в Черногории 30 августа этого года.