Перед выборами Додон решил зайти с «приднестровской карты»

30.07.2020, Тирасполь, София Русо

Состоялась встреча глав Молдовы и Приднестровья Игоря Додона и Вадима Красносельского. Она прошла на молдавской площадке, в президентской резиденции Кондрица.

Эта встреча Додона и Красносельского – седьмая по счету. Впервые политики пообщались один на один в Бендерах в январе 2017 года, вскоре после своего избрания на президентские посты.

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Нынешняя встреча прошла в расширенном формате – сначала президенты поговорили тет-а-тет, а затем вопросы повестки дня проработали члены делегаций, из профильных специалистов. Стороны обсудили проблему временных карантинных постов, установленных Приднестровьем в зоне безопасности в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции, взаимодействие в сфере телекоммуникаций, банковские вопросы, вопрос о политически мотивированных уголовных делах, запуске троллейбусного маршрута «Бендеры-Варница».

Каких-то прорывных решений принято не было, однако лидеры Молдовы и Приднестровья отметили важность продолжающегося диалога.

Итоги встречи прокомментировал ПолитНавигатору директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорь Шорников

Исходя из сообщений президентских пресс-служб и опубликованных фотографий, встреча Игоря Додона и Вадима Красносельского прошла в деловой атмосфере. Стороны договорились продолжать диалог на всех уровнях, подтвердили, что альтернативы ему нет, подтвердили важность миротворческой операции на берегах Днестра. Картина вроде бы вполне благостная. Договоренности приведут к принятию реальных мер в интересах простых людей?

– Трудно говорить о реальных действиях, когда одна из сторон давно вошла в предвыборный раж. Приднестровье, конечно, заинтересовано в разрешении комплекса проблем из того списка, который обсуждался на встрече – это касается разблокирования возможности использования в Приднестровье банковских карт международных систем Visa и MasterCard, телекоммуникаций, открытия троллейбусной линии «Бендеры-Варница-Северный», а также вопроса уголовных дел.

Со своей стороны Тирасполь заблаговременно пошел навстречу в решении болезненного для Кишинева вопроса – наличия временных карантинных постов, установленных Приднестровьем на период пандемии. Пять из них были сняты. Как отметил президент Красносельский, сейчас их осталось 11 и их число будет сокращаться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Молдове. Сам по себе этот шаг должен сбавить градус в отношениях сторон.

Правда, предвыборная ситуация скорее всего не позволит Додону пойти навстречу Тирасполю. Любые компромиссы с Приднестровьем вызовут шквал критики справа и будут расцениваться как сдача интересов Молдовы. Движение навстречу может быть использовано оппозицией как повод для того, чтобы вывести на площадь комбатантов. Да и судя по жестким заявлениям молдавского президента накануне его встречи с приднестровским визави, от Додона ожидают твердости и напора в отношениях с Тирасполем. Причем такие ожидания существуют, прежде всего, в среде молдавских элит и чиновничества, а не его потенциального электората.

Тем не менее, определенные подвижки по обозначенным в повестке вопросам полностью исключать нельзя. Они возможны в случае, если стороны придут к согласию по вопросу об участии приднестровцев в молдавских выборах. Но об этом никаких известий мы пока не услышали.

Судя по едким комментариям оппозиционных молдавских политиков (например, о том, что приднестровская делегация так далеко отправилась на переговоры с Додоном, чтобы заодно заехать на шоппинг), у Додона, кажется, получается то, что он наметил?

– Столь «остроумные» комментарии появляются, когда сказать больше нечего – это признак бессилия. Игорю Додону «приднестровский» кейс сейчас нужен исключительно в контексте предстоящих выборов. Тот факт, что встреча состоялась, прошла в достаточно спокойной атмосфере и что в ходе нее были обсуждены вопросы в том числе из пакета «Берлин плюс», может означать, что Додон смог заполучить весомый козырь в своей предвыборной кампании.

Никто из его конкурентов не имеет в своей программе представления что делать с Приднестровьем. А Додон сейчас попросту подмял под себя формат «5+2», эффективность которого давно под вопросом. Обращает на себя внимание тот факт, что встреча прошла с участием политпредставителей сторон и руководителей ведомств, курирующих соответствующие направления. То есть сейчас Кишинев и Тирасполь могут вести предметный диалог без надзора западных наблюдателей. И это, на мой взгляд, самый важный итог встречи.

На прошлой неделе Игорь Додон на пресс-конференции в Кишиневе сказал, что на второй президентский срок есть смысл идти ради большой цели – такой, как решение приднестровской проблемы. Молдавский президент отметил, что его задача – «убедить больших геополитических игроков в том, чтобы они включили этот вопрос в свою повестку». За время своего президентства он хоть сколько-нибудь продвинулся в этом деле?

– В 2018 году в Кишиневе были определенные ожидания по этому поводу. Тогда появился на свет так называемый «Большой пакет для Молдовы», продвигаемый Василием Шовой. Однако парламентские выборы 2019 года, свержение Плахотнюка и пятимесячная эпопея с нахождением у власти правительства Санду отодвинули перспективы реализации этого «Пакета».

Сейчас стоит вопрос, кто победит на президентских, а потом и на парламентских выборах в Молдове. Если Додону удастся аккумулировать власть в своих руках, то можно не сомневаться, что он постарается осуществить задуманное. От решения так называемого «приднестровского вопроса» скорее всего будет зависеть его политическое будущее.

В Тирасполе, кстати, отчетливо понимают угрозы консолидации власти в Молдове в руках левых сил.

На той же пресс-конференции Додон отверг идею федерализации Молдовы и предложил журналистам забыть «эту страшилку». Какие же могут быть варианты урегулирования, ну хотя бы чисто гипотетически?

– В последние годы представители правого лагеря в Молдове активно демонизируют идею федерализации. Для них такой сценарий означает конец режима национальных преференций, к которому они давно привыкли. Их понять можно. Но со стороны Додона отказ от идеи федерализации может стать опрометчивым шагом. В свое время эта идея обеспечила ему поддержку со стороны национальных меньшинств Молдовы, в том числе со стороны Гагаузии. Возможно, в команде Додона посчитали, что идея федерализации может лишить социалистов поддержки части молдавских элит и потому пожертвовали интересами меньшинств, которым все равно больше голосовать не за кого.

Что касается приднестровцев, то идея решения конфликта с РМ посредством федерализации для них, мягко говоря, непривлекательна. В Тирасполе спокойно реагируют на такие высказывания, ведь строить общее государство с Молдовой никто не планирует.

Но этот вопрос может иметь и другое измерение. Проблема в том, что все 25 лет переговорного процесса идея переучреждения молдавского государства на федеративных началах с участием Приднестровья представлялась международным посредникам как единственная возможная платформа политического урегулирования конфликта. В свое время эту модель обозначила ОБСЕ, потом о ней заговорили американцы, позже Россия даже попыталась создать и воплотить федеративную модель. Несмотря на неудачу, идея оставалась в арсенале переговорщиков.

Если молдавский президент сейчас всерьез отказывается от такой модели, это вполне может означать, что международные посредники, или только некоторые из них, уже не считают целесообразным и дальше прилагать усилия по достижению урегулирования путем компромиссов. Альтернатив остается немного: или независимость Приднестровья, или ликвидация приднестровской государственности. То есть речь может идти об ужесточении подходов. В данном случае многое зависит от реальной позиции международных посредников.

В этом году исполняется 30 лет со дня провозглашения ПМР, и перспектив реального объединения берегов, которые разошлись достаточно далеко друг от друга, не просматривается. Возможно, Додон просто делает предвыборные декларации?

– Без предвыборных деклараций не может обойтись ни один политик, а молдавские политики, иногда создается такое впечатление, декларациями разговаривают. Ситуация в Молдове столь непредсказуемая, что обещать можно что угодно, все равно не будет возможности ничего выполнить.

Обещание Додона решить приднестровский вопрос, наверное, из той же серии. Слишком много «если». Если он победит на президентских выборах, если в Молдове не случиться после этого майдан, если Партия социалистов потом выиграет на парламентских выборах, если им потом удастся создать дееспособное правительство и, наконец, если Кишиневу удастся заручиться поддержкой и на Западе, и на Востоке, тогда да, появляется шанс, что т.н. «приднестровский вопрос» будет решен на условиях Кишинева.

Мне представляется, что у приднестровского государства будет долгая история