Перед выборами Facebook сделал неприятный сюрприз спонсорам украинской политрекламы

19.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

С 18 марта украинским рекламодателям в социальной сети Facebook необходима авторизация компании для охвата пользователей, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом написал журналист проекта «Радио Свобода» Radio Free Europe Кристофер Миллер.

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Новшества стартовали за 13 дней до выборов президента Украины.

Кроме того, Миллеру подтвердили в Facebook, что посты из Крыма и поддерживаемых Россией ЛНР и ДНР, банятся, хотя эти территории официально признаны украинскими.

Цифровой стратег избирательной кампании Владимира Зеленского Михаил Федоров рассказал иностранному журналисту, что большинство обнаруживаемых фейков приходят из Facebook — и на жалобы команды компания реагировала не так быстро.

Теперь же спонсоры политической рекламы на Украине обязаны публично раскрывать себя.