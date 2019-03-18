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18.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Спецслужбы, Украина
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Перед выборами Порошенко продолжает “шерстить” силовиков

Петр Порошенко уволил Валерия Бондаря с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

“Уволить Бондаря Валерия Ивановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины”, – говорится в указе №81/2019.

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Напомним, 14 марта Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины Егора Божка. А 16 марта Порошенко назначил нового главу Службы внешней разведки.

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