Перед выборами Трамп переобулся в воздухе и «полюбил Украину»

Вадим Москаленко.  
26.04.2024 19:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Чтобы привлечь больше избирателей и помириться с однопартийцами, Дональд Трамп радикально изменил свою позицию – и начал выступать за продолжение вооружения Украины.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил политолог Олег Саакян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы привлечь больше избирателей и помириться с однопартийцами, Дональд Трамп радикально изменил свою позицию...

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«Трамп достиг своего электорального потолка, и ему нужен дополнительный избиратель, которого привести на участок. А это избиратель Никки Хейли, которая выбыла с избирательной кампании, но заняла чёткую проукраинскую позицию.

И теперь Трамп, с одной стороны, заинтересован в том, чтобы продемонстрировать этой аудитории, что он является командным игроком, и его приход в Белый дом не будет приходом лично Трампа, а всех республиканцев. И что он не ставит свой эгоистичный политический интерес выше национальных интересов США, как их понимает ядерный электорат республиканцев», – сказал Саакян.

«И вот, первое заявление, что он не против поддержки Украины, что и спустило эту пружину. Второе заявление – что поддерживаем Украину. И это сломало ситуацию.

И теперь для России не так страшны эти шестьдесят миллиардов, как то, что теперь оба кандидата в США будут иметь негатив в случае плохой картинки из Украины. Любое поражение Украины будет играть в минус Трампу для удержания этого избирателя, который ему критически нужен», – рассуждал политолог.

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