Перед выборами запущена кампания по дискредитации Додона

25.05.2020

Оппозиция в Молдове прилагает все усилия, чтобы не допустить участия нынешнего главы государства Игоря Додона в президентских выборах будущей осенью. Страна вот-вот погрузится в очередной политический кризис, как уже не раз бывало, при этом даже пандемия коронавирусной инфекции не может заставить молдавских политиков отказаться от конфликтов. События комментирует для «ПолитНавигатора» директор Института политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорь Шорников.

ПолитНавигатор: Молдавский парламент проголосовал за проведение президентских выборов 1 ноября 2020 года. Кампания будет жаркой – это видно уже сейчас. Чего можно ожидать в эти полгода?

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Игорь Шорников: Во-первых, можно ожидать войны компроматов, а также серьезных подвижек в деле о краже миллиарда. Вопрос в том, у кого нервы окажутся крепче и насколько у противоборствующих сторон хватит решительности идти до конца.

Кампания по дискредитации Игоря Додона уже запущена, и ему не остается ничего иного, как раскрывать механизмы обворовывания населения Молдовы. Проблема в том, что эти механизмы не могли работать без поддержки из-за рубежа. И может так статься, что их вскрытие обернется имиджевыми потерями для многих западных партнеров РМ, а может даже, нанесет удар идее евроинтеграции Молдовы. Это очень опасная перспектива лично для Додона, но похоже, что отступить для него будет еще более худшим вариантом.

Во-вторых, мы увидим дальнейшую консолидацию политических сил, находящихся в оппозиции. Они уже чувствуют вкус победы, по сути, среди них уже сейчас идет торг и дележ портфелей.

Партия Майи Санду, Андрей Нэстасе, формирование Андриана Канду, партия «Шор», Ренато Усатый – у всех этих разнонаправленных сил есть одна задача: любой ценой не допустить участия Додона в президентских выборах. Проще отстранить его от власти досрочно и начать преследование, чем потом устраивать цветную революцию в условиях растущей аполитичности населения и не преодоленного обществом шока от коронавируса.

Поэтому кризис будет нарастать. Парламентское большинство в любой момент перестанет быть большинством, ДПМ – бывшая партия Плахотнюка – постепенно уходит в небытие и ожидаемо тянет за собой на дно и своих ситуативных союзников в лице президента Додона и Партии социалистов РМ. Дни правительства Кику сочтены, оно точно не дотянет до президентских выборов.

ПолитНавигатор: Парламентарии начали активно выходить из фракций тех партий, с которыми прошли в законодательный орган на выборах 2019 года. Это явление едко называют «весенней миграцией депутатов», «политическим туризмом». Кто расшатывает парламентское большинство и зачем это нужно?

Игорь Шорников: Очевидно, что депутаты покидают правящую коалицию по командам извне. Цель – дестабилизация обстановки в РМ накануне выборов. В обстановке хаоса органы власти должны утратить функциональность, а потому и расследование громких дел должно приостановиться. Однако дело о краже миллиарда все же представляется сопутствующим, но не главным фактором. Выборы в Молдове – это чистой воды геополитика. Большинство участников этой драмы, в том числе и сам кукловод, являются инструментами удержания Молдовы в западной орбите.

ПолитНавигатор: В ПСРМ заявляют, что это «мафия» покупает депутатов, чтобы разрушить парламентское большинство, «мафия» пытается сместить генпрокурора через КС, чтобы избавиться от уголовных дел и наказания за кражу миллиарда. В то же самое время представители партии «Платформа Достоинство и правда» презентовали видео «о президенте и кульке», на котором экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк якобы предлагает Игорю Додону пакет с деньгами, потребовали расследовать факты коррупции и наказать Додона за годы его «славной» деятельности. Так кто на самом деле мафия?

Игорь Шорников: Резонный вопрос задают в соцсетях: откуда у представителей Платформы «Достоинство и правда» появилось это видео? Они владели им раньше или оно оказалось у них в руках только сейчас? Являются ли они слепым орудием или осознанно действуют заодно с владельцем данной видеозаписи?

К сожалению, собственное государство молдавскими чиновниками воспринимается как источник личного обогащения, а не как инструмент организации справедливой жизни общества. Должность для них – это не служба, а кормление. Не удивлюсь, если когда-нибудь выяснится, что вся номенклатура в Молдове и весь ее политический класс являются заложниками щедрости Плахотнюка.

ПолитНавигатор: В кишиневском суде рассматривают вопрос о заочном аресте Плахотнюка, которому выдвинули новые обвинения, связанные с кражей миллиарда. Плахотнюка повторно могут объявить в международный розыск. Каковы перспективы этого дела?

Игорь Шорников: Это похоже на очередной раунд торга Додона с Плахотнюком за президентское кресло. Пока что можно быть уверенными в одном: до президентских выборов американцы не выдадут Плахотнюка молдавским властям. Что будет после выборов? Дело замнут на неопределенное время. Кто бы ни стал президентом Молдовы в конце этого года, скорее всего, эта фигура получит пост под гарантии неприкосновенности Плахотнюка и его системы управления, все еще действующей в Молдове. Додон ненадежен, поэтому Плахотнюку хотелось бы, чтобы это была прозападная Майя Санду. И, кажется, правые готовы пойти на эту сделку.

ПолитНавигатор: 17 мая протест участников войны на Днестре, не согласованный с властями и проведенный в Кишиневе в нарушение карантинных правил, похоже, положил начало массовым антипрезидентским и антиправительственным выступлениям. Митинг поддержал лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. 20 мая уже пария «Шор» организовала в центре Кишинева протест, потребовав отставки Игоря Додона. 21 мая прошла акция протеста с экономическими требованиями: работники сферы услуг хотят возобновления работы рынка, ресторанов, кафе и спортклубов. А тут еще возникли трения с молдавской митрополией, критикующей власти, которые все еще не разрешают проводить богослужения внутри церквей из-за коронавируса. Выдержат ли Додон и ПСРМ такой напор?

Игорь Шорников: Не похоже, чтобы власти всерьез опасались этих выступлений. После прошлогоднего метания индюков в президентуру антиправительственные акции в Молдове стали приобретать какой-то карикатурный характер. Оппозиция, собственно, так же, как и власть, быстро теряет доверие народа и не может уже обеспечить массовость за счет привлекательных идей.

ПолитНавигатор: Эксперты предсказывают для Молдовы очень тяжелый 2021 год в экономическом плане. Премьер Кику сообщил, что уже в этом году дефицит бюджета в Молдове может достигнуть 20 млрд леев. По его словам, дефицит в 4 млрд леев должен был покрыть российский кредит, ратификация которого была в РМ приостановлена. История с кредитом закрыта или все еще может быть?

Игорь Шорников: Конечно, возможно все. Но в той политической обстановке, в которой сейчас оказалась Молдова, как мне представляется, ни о каком российском кредите речи быть не может. Реально вернуться к этой теме смогут только в случае победы Додона и ПСРМ на выборах (вполне возможно, что президентские и досрочные парламентские выборы пройдут одновременно). Только победа даст Додону и его партии моральное право вновь обратиться к России за помощью.