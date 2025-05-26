Перед Украиной и ее руководством сейчас стоит такая же проблема, как и перед финским военачальником, а в последствии – президентом Густавом Маннергеймом во время войны с Советским Союзом.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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