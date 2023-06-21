«Передача F-16 занимает годы» – экс-представитель НАТО огорчил Украину

Анатолий Лапин.  
21.06.2023 10:19
  (Мск) , Киев
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Украина не сможет быстро получить американские истребители F-16.

Об этом в эфире интернет-канала «Сейчас» заявил бывший представитель НАТО в Москве, советский эмигрант Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет быстро получить американские истребители F-16. Об этом в эфире интернет-канала «Сейчас»...

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По мнению Табаха, на это могут уйти годы, а информация о скором получении истребителей – это информационные вбросы.

«Я, наверное, единственный человек в украинском пространстве, СМИ, который, правда, занимался переводом F-16 в другую страну, когда США передавали. Я занимался четыре года этим… Там были же и ПВО, противоракетная оборона и был перевод F-16. Это заняло годы, это сделать…

Это очень сложная система, но, конечно, наверное, можно и ускорить во время войны, но не настолько. Я даже не понимаю, как физически можно это сделать, поэтому эти вбросы, что F-16 уже идут – один из самых популярных хороших русских комментаторов в Украине говорил еще полгода тому назад: «Да F-16 уже в Украине, они уже идут». Каждый день это вкидывалось», – заявил Табах.

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