Передача Украине Patriot может обернуться новым Карибским кризисом – киевский эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Передача Украине американских ЗРК Patriot означает нарушение Штатами договоров по ограничению вооружений и может обернуться новым Карибским кризисом.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению эксперта, Россия в ответ может развернуть свои ракетные системы на территории ближайших к США стран.

«Согласно всех договоров – СНВ-1, СНВ-2, СНВ-3, которые до сих пор действуют, противоракетная оборона идет в комплексе с сокращением наступательных вооружений. Если россияне пропустили размещение в Румынии противоракетной обороны, но тогда еще войны не было. Сейчас это полностью поменяет геополитическую ситуацию в мире. Не в Украине, а в мире.

Они предпримут – я сейчас говорю, потом посмотрите. Россияне, страна-агрессор, враг, противник – я говорю для тех, кто нас слушает, и не очень умных, так вот, это приведет к геополитическому изменению обстановки, и после этого россияне предпримут ответные шаги. А какие? Размещение точно таких же комплексов, ракетных комплексов, – Куба, Венесуэла, Никарагуа, еще где-нибудь. Вы же понимаете, что это будет? А это уже Карибский кризис», – заявил Стариков.