Передача Украине «Томагавков» – это не красная линия, а уже красная кнопка, – Коц

Анатолий Лапин.  
02.10.2025 13:13
  (Мск) , Киев
Просмотров: 368
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, США, Украина


Ответом на передачу Украине ракет «Томагавк» может быть ядерная эскалация. Это уже не просто «красные линии», поскольку данный тип ракет может быть оснащен ядерным зарядом.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«За его передачу «незалежной» может говорить, наверное, желание Вашингтона испытать комплекс в реальных боевых действиях. НАТОвский полигон Украины для этого подходит как ничто другое.

Против такой передачи, мне кажется, могут говорить возможные имиджевые потери в случае низкой эффективности «Томагавков», но главное – передача «Томагавков» – это уже даже не «красная линия», это уже «красная кнопка».

Дело в том, что «Томагавки» могут снаряжаться ядерными боеголовками. Конечно, Украине их вряд ли передадут, но когда в тебя летит такая ракета, ты не можешь наверняка знать, чем она снаряжена. А запуск ядерной ракеты предполагает моментальный аналогичный ответ», – заявил Коц.

