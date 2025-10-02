Передача Украине «Томагавков» – это не красная линия, а уже красная кнопка, – Коц

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ответом на передачу Украине ракет «Томагавк» может быть ядерная эскалация. Это уже не просто «красные линии», поскольку данный тип ракет может быть оснащен ядерным зарядом.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

