Передача заключенных Медведчуку: Есть ли у России долгая игра?

28.06.2019, Москва, Михаил Рябов

Вчерашнее решение руководства ЛДНР передать украинскому политику Виктору Медведчуку четырех граждан, осужденных за военные преступления, имеет смысл, только если у России есть долгий план.

Об этом в своем блоге рассуждает Александр Казаков, советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Казаков обращает внимание, что Донецк и Луганск передают осужденных в одностороннем порядке, в то время как у Медведчука полномочий на освобождение пленных на Украине нет.

«На Украине идёт предвыборная борьба, в которой так или иначе конкурируют партия Медведчука и партия президента Зеленского. И как вы думаете, Зеленский заинтересован поддержать партию-конкурента, чтобы наверняка лишиться большинства в парламенте? Я лично сомневаюсь. А это значит что? 1. Зеленского поставили в неловкую позу, согласен – у него цугцванг: передать в ответ – поддержать партию-конкурента; не передавать никого в ответ – опустить ставки своей собственной партии (Медведчук с компанией историю отыграют, не сомневаюсь); в течение месяца (до выборов) никак не реагировать – это любимая стратегия Зеленского – значит опять же потерять очки», – отмечает автор.

«Создание проблем Зеленскому – плюс. А смысл? Ослабить его позиции? Чтобы он даже после выборов ничего не мог сделать в политике? Или расчёт на то, что он вынужден будет блокироваться с партией Медведчука-Бойко?

Если последнее, то односторонний обмен имеет смысл (особенно в параллели с историей с моряками, от которых Киев умудрился отказаться). Но для того, чтобы заставить Зеленского блокироваться с Медведчуком-Бойко, надо согласовать этот вопрос с западными рулевыми Украины, прежде всего с США», – добавил Казаков.

По его мнению, вопрос обмена мог обсуждаться в Японии на встрече Владимира Путина и ДональдаТрампа.

« Вообще я не исключаю, что этот шаг – односторонняя передача пленных Киеву – сделан под встречу в Осаке. Если Трамп после встречи скажет, что Киев должен сделать ответный шаг и передать в одностороннем порядке пленных Донбассу, то тогда игра стоит свеч – Зеленский не сможет отвертеться и вынужден будет по факту поддержать Медведчука. Вернуть его в переговоры и даже поблагодарить, публично. Более того, после таких слов Трампа Зеленский вынужден будет либо передать пленных Донбассу в одностороннем порядке, либо выйти на решение вопроса «всех на всех», – поясняет эксперт.

«Радоваться пока нечему. Надо смотреть, во что этот акт выльется. И остаётся верить, что наша сторона не разучилась играть долгие игры и при этом на высоком уровне обеспечена разведывательными данными, чтобы не играть втёмную», – заключает Казаков.