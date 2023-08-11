Переданная Украине западная техника оказалась слишком «нежной»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Заявления о превосходстве украинского и натовского оружия над российским являются ложью – на деле весь переданный ВСУ западный парк оказался практически небоеспособным.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил военный корреспондент Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Сейчас начал распространяться такой миф, что мы невероятно уступаем противнику в САУ, в дальности стрельбы. САУ были поставлены Украине западными спонсорами, и «теперь у них такое чудовищное преимущество в дальности стрельбы, они бьют и бьют нас», и якобы из-за этого мы проигрываем. То есть, очередную проблему выкопали. На этом примере я хочу показать, насколько все эти наши блогеры и эксперты ничтожны, в плане достоверности и аналитики. Недавно даже Кургинян начал озвучивать, все знаете, какой он великий эксперт в области вооружений», – язвительно сказал Хайруллин.

Он подчеркнул, что у российской армии есть артиллерия и другие системы поражения, равные и даже превосходящие по дальности действия поставленное Украине. При этом натовская техника на деле оказалась небоеспособной.

«Специально под это наступление Украине поставили порядка 332 САУ, и 182 буксируемых орудия. Так вот, из этих 332 лишь порядка 180 имеют дальность больше сорока километров. Именно «Краб» имеет дальность в сорок один километр, но их и набили больше всего, за июнь-июль 54 штуки. Кроме этого поставили порядка 26 немецкой системы PzH 2000, это самая дальнобойная. Так вот, из них десять было изначально в нерабочем состоянии, а сейчас в строю остались порядка пяти. Они в таком техническом состоянии, настолько неприспособленные к боевым действиям, что их вынуждены были поставить «по приколу». Наши разбили уже семь штук, и сейчас их в рабочем состоянии находится не больше 6-7 штук. Причём они очень нежные, внутри много приборов, так что, чтобы работать внутри, украинцы разуваются и в тапочках. А если на марше пыль попадёт, или дождь, тут же всё выходит из строя. Плюс оказался очень маленький ресурс выстрелов, получается в среднем 25 выстрелов в день, после чего начинают «сыпаться» все системы», – добавил военкор.

Он подчеркнул, что такая же история с большинством остальных видов натовской техники.

«Вообще за два месяца боёв только в районе украинского контрнаступления разбито более 87 самоходных артиллерийских систем. Это чудовищная цифра. А вообще, даже Запад признаёт, что примерно треть этих артиллеристских систем, которые они поставили, выведены из строя», – резюмировал Хайруллин.