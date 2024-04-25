Переданные Украине ATACMS станут угрозой для российских военных аэродромов

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Переданные Украине и еще анонсированные к передаче дальнобойные американские ракеты ATACMS представляют серьезную угрозу для российских объектов. Об этом в эфире «Вести ФМ» заявил военный аналитик, в прошлом полковник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Михаил Ходаренок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению эксперта, в радиусе поражения могут оказаться аэродромы на расстоянии до 300-500 километров от точки пуска.

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«Это достаточно серьезное оружие с дальностью 300 километров. Вопрос стоит в том, сколько его передадут. Если, например, несколько сотен, то это может оказать существенное влияние на ход боевых действий. К тому же, не только ATACMS будут поставлены Вооруженным силам Украины – Риши Сунак там оживился и принимает один из самых больших по объемам пакетов военной помощи Украине, куда входят в том числе ракеты Storm Shadow, а их дальность полета с подвесными баками может даже превысить 500 километров. Так что всеми этими возможностями вооруженные силы Украины попытаются воспользоваться по полной. Поэтому у них там такая сейчас эйфория», – сказал эксперт.

«Ракеты с такой дальностью стрельбы, 300-500 километров, могут создать серьезные проблемы для боевого применения нашей оперативно-тактической авиации, поскольку значительное количество аэродромов окажется в зоне досягаемости, и площадок взлета и посадки армейской авиации… Применение этих ракет может существенно осложнить применение нашей авиации и тем самым непосредственную авиационную поддержку войск», – заявил Ходаренок.