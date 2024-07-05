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Британская The Telegraph радует своих читателей весьма «оптимистичным» заголовком: «Переданные Украине новые истребители F-16 будут уничтожены сразу после прибытия». Вообще, это не текст, а прямо таки бальзам на душу следящих за военными перипетиями патриотов РФ, что довольно странно для британского СМИ,

Издание пишет, что российские баллистические ракеты наносят результативные удары по авиабазам Зеленского.

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«Поскольку ракетная кампания продолжается, а количество жертв растет — четыре или пять самолетов были уничтожены за 72 часа — становится все очевиднее, что только одна вещь может спасти то, что осталось от украинской авиации. Больше средств ПВО западного производства», — говорится в статье.

«За три жестоких и ужасающих дня Россия нанесла сокрушительный удар по крошечным, потрепанным украинским военно-воздушным силам, запустив беспилотники для наблюдения за передовыми аэродромами ВВС, а затем выпустив баллистические ракеты для уничтожения трудно восстановимых боевых самолетов», – отмечает британский автор.

Нынешняя волна атак началась 1 июля, когда российский беспилотник заметил шесть истребителей Су-27 ВВС Украины, стоявших на открытой стоянке среди бела дня на взлетно-посадочной полосе авиабазы Миргород, в 100 милях от северной границы Украины с Россией.

Российская баллистическая ракета «Искандер» нанесла удар, уничтожив два сверхзвуковых истребителя.

На следующий день это произошло снова. Российский беспилотник кружил над украинской авиабазой в Полтаве, к востоку от Миргорода. После нескольких часов наблюдения ударила еще одна ракета «Искандер», повредив, если не уничтожив, украинский армейский вертолет Ми-24.

Атаки продолжились 3 июля. На этот раз русские нацелились на авиабазу Долгинцево около Кривого Рога, в 45 милях от линии фронта на юге Украины. Беспилотник просканировал базу, и целых три «Искандера» обрушились на нее, уничтожив то, что, по всей видимости, было истребителем МиГ-29 ВВС Украины.

«Каждая из атак была предотвращена. Если бы украинцы быстро сбили беспилотники, русские не знали бы, куда нацелить свои «Искандеры». Но они не сбили беспилотники. Нет никаких доказательств, что они даже пытались это сделать», – говорится в публикации.

Обычно украинские ВВС защищают большинство своих баз слоями ракет земля-воздух. Но украинцы с трудом одновременно защищают города, передовые бригады и уязвимые базы, такие как аэродромы Миргород, Полтава и Долгинцево.

В совокупности украинская армия и военно-воздушные силы начали масштабную войну, имея около 400 зенитно-ракетных комплексов. Двадцать восемь месяцев спустя украинцы потеряли около 140 таких комплексов и приобрели — в основном у своих иностранных союзников — около сотни в качестве замены.

Теоретически у украинцев все еще есть 90 процентов довоенных сил ПВО. Но они разбросаны шире, чем были до февраля 2022 года. Российские бомбардировки украинских городов вынудили ВВС сосредоточить лучшие средства ПВО вокруг крупнейших населенных пунктов. Это сделало многие военные объекты менее защищенными.

«Это означает, что больше российских беспилотников будут безнаказанно летать над головой, и больше российских ракет, которые будут проноситься», – делает вывод автор.

У украинских ВВС может остаться менее 100 истребителей и штурмовиков, в то время как парк вертолетов может сократиться до 50 или около того Ми-24.

Киев получиет от своих европейских союзников 85 истребителей Lockheed Martin F-16 и, возможно, дюжину истребителей Dassault Mirage 2000. Но эти самолеты будут столь же уязвимы на своих базах.