Передавал русским устройство унитаза: СБУ поймала шпиона в ВМС Украины

17.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Контрразведка СБУ раскрыла деятельность капитана 2 ранга, командира одного из боевых кораблей ВМС Украины, который якобы шпионил в пользу России.

Об этом отчиталась пресс-служба ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается, что украинский военный выехал на территорию Крыма, где начал сотрудничество с российскими силовиками, а также получил гражданство РФ.

«Сначала военный без разрешения своего командования выехал на временно оккупированную территорию Крыма. Там он установил контакт со спецслужбами агрессора и получил российский паспорт. После возвращения с полуострова предатель начал собирать секретную информацию. А потом планировал снова уехать в Крым – уже навсегда, где и собирался передать собранные данные спецслужбам РФ», – говорится в сообщении.

В ВМС Украины сообщили, что уже отстранили военного от должности и отменили его допуск к гостайне.

Киевский эксперт в сфере безопасности Сергей Шабовта скептически воспринял сообщение об обнаружении шпиона.

«Я – офицер ВМФ, закончивший службу на режимных подводных крейсерах стратегического назначения. Я имею высшее военное образование. Я знаю, в каком сложном, бедственном положении сейчас находятся ВМС Украины в плане количества и качества боевых единиц и пр.

У меня возникает вопрос: какие военные тайны могут вообще быть внутри ВМС Украины? Что вообще такого может быть, чтобы это было неизвестно? Корабельный состав? Личный состав? Все это известно. Какие могут быть военный тайны? Устройство унитаза? Все оборудование, все системы вооружения старые. Что можно прятать?» – сказал Шабовта «ПолитНавигатору».

Он предположил, что главное прегрешение украинского военного было намерение вернуться в Крым, поскольку ожидания успешной службы в ВМСУ в Одессе не оправдались.

«Насколько я знаю по неформальным каналам, информация об украинских гражданах, которые получают российские паспорта, достаточно тщательно отслеживается. Надо понимать, что у многих офицеров и матросов остались родственники в Крыму, и это – дополнительный демотиватор продолжать ту полуголодную, полунищую жизнь, которую ведут офицеры и матросы в Одессе, например. Вероятно, основным мотивом «зрадныка» было получение российского гражданства и эмиграция, но он не смог довести все до конца», – сказал Шабовта.