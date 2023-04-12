Переделанный датчанами «Гарпун» отогнал ЧФ РФ от Одессы – Резников

Анатолий Лапин .  
12.04.2023 18:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 574
 
Вооруженные силы, Дания, Дзен, Крым, Общество, Одесса, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


Противокорабельные системы «Гарпун», которые помогли Украине «защитить» Одессу от российских войск, предоставили и приспособили к работе на побережье датские специалисты.

Об этом на брифинге в присутствии и.о министра обороны Дании заявил глава украинского ведомства Алексей Резников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Противокорабельные системы «Гарпун», которые помогли Украине «защитить» Одессу от российских войск, предоставили и приспособили...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«В защите именно Одессы, Черноморского побережья Украины принимают участие специальные системы, противокорабельные системы, которые называются «Гарпун». Проблема в том, что эти «Гарпуны», как правило, корабельного базирования, как и запуск их систем. Гениальное решение инженеров Королевства Дания, как можно их использовать именно с наземных установок, и, соответственно, реализация этой творческой идеи произошла благодаря ответственному лидерству как раз Королевства Дании…

Технически, в военной компоненте это произошло благодаря, в том числе участию того оружия, которое мы получили от Королевства Дании, был освобожден остров Змеиный, наши враги это назвали актом доброй воли, но на самом деле этот акт доброй воли готовился нашими Вооруженными силами Украины, благодаря в том числе этому оружию», – утверждает Резников.

Напомним, по одной из версий, флагман Черноморского флота, ракетный крейсер «Москва», который затонул почти год назад, был уничтожен в результате попадания ракеты «Гарпун».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть