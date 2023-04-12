Переделанный датчанами «Гарпун» отогнал ЧФ РФ от Одессы – Резников

Противокорабельные системы «Гарпун», которые помогли Украине «защитить» Одессу от российских войск, предоставили и приспособили к работе на побережье датские специалисты.

Об этом на брифинге в присутствии и.о министра обороны Дании заявил глава украинского ведомства Алексей Резников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«В защите именно Одессы, Черноморского побережья Украины принимают участие специальные системы, противокорабельные системы, которые называются «Гарпун». Проблема в том, что эти «Гарпуны», как правило, корабельного базирования, как и запуск их систем. Гениальное решение инженеров Королевства Дания, как можно их использовать именно с наземных установок, и, соответственно, реализация этой творческой идеи произошла благодаря ответственному лидерству как раз Королевства Дании…

Технически, в военной компоненте это произошло благодаря, в том числе участию того оружия, которое мы получили от Королевства Дании, был освобожден остров Змеиный, наши враги это назвали актом доброй воли, но на самом деле этот акт доброй воли готовился нашими Вооруженными силами Украины, благодаря в том числе этому оружию», – утверждает Резников.