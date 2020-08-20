Передоз или сакральная жертва: Что стоит за отравлением Навального

20.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Российский оппозиционер, либерал Алексей Навальный попал в больницу с отравлением. Ему стало плохо прямо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву, из-за чего судно пришлось экстренно посадить в аэропорту Омска.

Навального госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. По сообщениям СМИ, оппозиционера также ввели в кому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Официальной информации пока нет, медики, взявшие анализы у Навального, не сообщают точного диагноза, но «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщает, что у оппозиционера обнаружили отравление галлюциногеном.

«Предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодиcлептиком», – пишет агентство.

Кроме того, ресурс Baza отмечает, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия.

Также в аэропорту Томска закрылась «Венская кофейня», где побывал Навальный перед посадкой на рейс.

«Сейчас органы власти выясняют все обстоятельства случившегося. Пока без комментариев. На данный момент кофейня закрыта», — сказал СМИ представитель кофейни.

По мнению российского политолога Армена Гаспаряна, Навальный может стать сакральной жертвой оппозиции, чтобы дестабилизировать обстановку в стране.

«Навальный. Состояние стабильно тяжелое, находится в коме, подключен к аппарату ИВЛ. По диагнозу информация будет позднее. А вонь и жижа ясноликой общественности следует уже сейчас: Сталин убил Троцкого, Путин – Навального, вечный ГУЛАГ… Как всегда у этих подлецов. Все просто. Навальный им выгоднее как сакральная жертва, павшая в неравной борьбе за свободу. Немцова уже подзабыли, а резистанс не должен терпеть пауз», – написал Гаспарян в своем блоге.