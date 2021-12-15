Передвижение по железной дороге становится роскошью для граждан Украины

Тарифы на услуги железной дороги растут быстрее, чем потребительские цены в целом и уровень доходов граждан Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Руслан Осипенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Повышение тарифов есть и будет, потому что есть инфляция. Вопрос в том, дорожает ли на уровне инфляции или опережающими темпами. Железная дорога из года в год показывает опережающие темпы повышения цен, то есть, цены растут больше, чем инфляция и увеличение доходов граждан. То есть, получается, что железная дорога каждый год становится менее доступна в потребительской корзине, в том числе, и для социально незащищенных слоев», – резюмировал Осипенко.