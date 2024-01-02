«Передышки в ракетных ударах не будет»: киевлян призвали бежать из города

Вадим Москаленко.  
02.01.2024 15:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Киев, Россия, Украина


Начавшиеся с конца прошлого года ракетные и дроновые удары по Украине – это не месть за Донецк и Белгород, а целенаправленный план уничтожения украинской инфраструктуры перед заморозками.

Об этом в своём видеоблоге заявил экс-депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР в составе неонацистского подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Начавшиеся с конца прошлого года ракетные и дроновые удары по Украине – это не...

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«Много кто начинает говорить – это из-за того, что ударили по Белгороду или ударили по Донецку, или ещё что-то. Нет. Это план Путина, и он будет реализовывать его дальше. Передышки в ударах сейчас по Украине и, по Киеву в частности, не будет.

С пятницы начинаются морозы, 13 и выше градусов. В РФ это знают. Они хотят спровоцировать панику. Они истощают наше ПВО, они бьют по критической инфраструктуре, чтобы не дать возможности подавать людям электроэнергию, воду, соответственно не будет работать канализация, будет отсутствовать тепло, и этим они хотят спровоцировать  панику», – сказал Мосийчук.

Он призвал киевлян, у кого есть такая возможность, в ближайшее время покинуть город, чтобы не сеять панику.

«Выехать для того, чтобы не дать врагу лишний шанс», – объяснил экс-депутат.

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