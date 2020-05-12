Переехавшая в Киев севастопольская заукраинка стала бездомной и безработной

12.05.2020, Киев, Ольга Козаченко

Бывшая жительница Севастополя Виктория Заенька, перебравшаяся из Севастополя в Киев по достижению совершеннолетия, жалуется, что все ее родственники симпатизируют России.

Об этом она рассказала в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф».

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По ее словам, идея уехать возникла после воссоединения Крыма с Россией, но реализовалась лишь после получения украинского паспорта, за которым пришлось ехать в Херсонскую область.

«Начнем с того, что мои родители русские. Большинство моих друзей – мои сверстники. И, к сожалению, так получилось, что Россия очень хорошо промыла им мозги, российская пропаганда очень хорошо сработала в 2014 году. Мои родители и мои друзья, которые остались в Севастополе, все поддерживают Россию», – пожаловалась заукраинка.

Бывшая крымчанка сообщила, что свой российский паспорт сожгла во время одной из акций под офисом президента Украины.

«Самая большая проблема в том, что у меня нет идентификационного кода. Из-за этого я не могу ни банковскую карточку оформить, ни устроиться на работу. Другая проблема, которая возникла – у меня в паспорте нет регистрации. Я была зарегистрирована в Севастополе в 2002 году. «Бумажки» у нас об этом не осталось, а новую можно получить только российского образца, который в Украине не является документом. В Херсоне не сохранилось баз данных по Севастополю. Поэтому, когда я получала паспорт, место регистрации у меня отсутствовало. Теперь постоянно шучу, что я бездомная», – рассказала Заенька.

Она говорит, что теперь ей нужно оформить документ как внутренне перемещенное лицо.

«Но я очень не люблю эти бюрократические дела, не понимаю, что мне надо делать, и была бы благодарна за юридическую консультацию и помощь», – отмечает девушка.