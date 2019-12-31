Переехавшие соотечественники не съедят российские пенсии

31.12.2019, Москва, Владимир Гладков

Позитивные изменения от роста населения в результате либерализации получения гражданства РФ для соотечественников перевешивают любые попытки спекуляций на тему того, что данный прирост ударит по социальной экономике.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что мне даёт оптимизм в этом вопросе, это указы президента №183 и 187 весной этого года в отношении сначала граждан ДНР и ЛНР, а затем – жителей всей Донецкой и всей Луганской областей, и подконтрольной Украине, потому что они все голосовали на референдумах в своё время, им упростили получение гражданства РФ. На данный момент 125 тысяч гражданство получили. В чём революционность этих указов: не требуется выход этих людей из имеющегося у них, например, гражданства Украины», – отметил Затулин.

Однако парламентарий озвучил и один из камней преткновения в вопросе выдачи российского гражданства в целом, вокруг которого в правительстве не утихают споры.

«Я подтверждаю, что одним из главных аргументов, то, чем всё время смущают президента, говорят: сейчас, если мы откроем двери, они как хлынут к нам за нашими пенсиями, за нашими необыкновенными социальными льготами, они развалят наш бюджет, они съедят нашу часть пирога и так далее.

Мы начинаем считать, получается, что из тех, кто хочет к нам приехать, пенсионеров 6 процентов. Здравый же смысл подсказывает, пенсионеры, они прожили жизнь, они тяжелы на подъём, если нет особых обстоятельств, они проживают свой век там, где прожили всю жизнь. Нет, нам рассказывают: они приедут и съедят наши пенсии.

Или – они весь наш материнский капитал обнулят, потому что они все на него будут претендовать. Тогда я не понимаю: если вы хотите увеличения числа граждан России, так это хорошо, если они приедут к нам и здесь родят, и будущие дети будут здесь воспитываться, будут дальше участвовать в нашей жизни», – рассказал Константин Затулин.