Переехавший в Крым уроженец Западной Украины попался с другом на сотрудничестве с СБУ

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Сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина России, который в 2010-м году переехал на полуостров из Волынской области, получил паспорт РФ, но сохранил антироссийские взгляды. Уже в Крыму он со своим товарищем стал сотрудничать с СБУ, вместе они были задержаны во время рыбалки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По данным пресс-службы ФСБ, мужчины переписывались с кураторами и согласились выполнять для украинских спецслужб роль агентов:

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«Установлено, что после начала проведения специальной военной операции на Украине они инициативно установили сотрудничество с представителем СБУ, которому передавали сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове. Кроме того, указанные лица предложили свои услуги по фото и видеосъемке объектов Вооружённых сил Российской Федерации в интересах украинской спецслужбы, а также выразили готовность совершения диверсионно-террористических актов в отношении военных объектов на территории Республики Крым».