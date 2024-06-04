Переехавший в Крым уроженец Западной Украины попался с другом на сотрудничестве с СБУ

Анатолий Лапин.  
04.06.2024 12:06
  (Мск) , Киев
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Дзен, Крым, Общество, Россия, Терроризм, Украина


Сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина России, который в 2010-м году переехал на полуостров из Волынской области, получил паспорт РФ, но сохранил антироссийские взгляды. Уже в Крыму он со своим товарищем стал сотрудничать с СБУ, вместе они были задержаны во время рыбалки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По данным пресс-службы ФСБ, мужчины переписывались с кураторами и согласились выполнять для украинских спецслужб роль агентов:

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина России, который в 2010-м году переехал на полуостров...

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«Установлено, что после начала проведения специальной военной операции на Украине они инициативно установили сотрудничество с представителем СБУ, которому передавали сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове.

Кроме того, указанные лица предложили свои услуги по фото и видеосъемке объектов Вооружённых сил Российской Федерации в интересах украинской спецслужбы, а также выразили готовность совершения диверсионно-террористических актов в отношении военных объектов на территории Республики Крым».

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