«Перегоним всё зерно в спирт»: в Киеве нашли «альтернативу российскому газу»

Украина могла бы перерабатывать непроданное зерно, изготавливая из него спирт. Таким образом можно получить вид топлива, альтернативный российскому газу.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто мешал на тот момент государству сформировать пакетное предложение по выкупу этого зерна и переработке его в нечто полезное для государства. Ну, например, в спирт. Почему в спирт? Во-первых, его можно использовать в качестве топлива. И прошлой зимой, да и этой тоже, как резервный источник энергии, спирт мог пригодиться. Много или мало, но 20 миллионов тонн зерна – это по теплоемкости эквивалент примерно 4,5 миллиарда кубов газа в переводе на спирт. Достаточно большой объем.

Спирт, безусловно, намного проще транспортировать – его меньше получается из зерна, – продавать можно дороже, то есть, маржинальность выше. Дальше – заводы были бы загружены работой, причем, очень много заводов… Мало того, спирт может использоваться при производстве бездымного пороха, о чем тоже неплохо бы помнить», – строил планы Гаврилечко.