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За два с половиной года страны западного блока потратили огромные ресурсы на войну против России, потому что их переговорные позиции только ухудшились.

Об этом в ходе выступления в бундестаге заявил немецкий политик от партии «Альтернатива для Германии» Маттиас Мосдорф, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выборы в Европе показали, что наибольший выигрыш получают партии, выступающие за мир, прекращение поставок оружия – и немедленное начало переговоров. Насколько вы правы, видно по потраченным миллиардам евро, сотни тысяч погибших, страдания и разрушения. Это привело только к тому, что переговорная позиция Украины сегодня хуже, чем когда-либо прежде», – сказал Мосдорф.

«Если бы весной 2022 года в Стамбуле подчёркивались бы сходства, а не различия, тогда нам бы не понадобилась конференция по восстановлению. Тогда мы могли бы разумно завершить то, что не смогли в «Минске», со взаимной гарантией безопасности и сосуществования», – добавил он.