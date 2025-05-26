«Переговорные двери» для Украины скоро захлопнутся – Мосийчук

Вадим Москаленко.  
26.05.2025 16:50
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Режиму Зеленского нужно срочно соглашаться на мир, иначе от Украины могут отвернуться даже западные «союзники».

Об этом на канале Politeka заявил экс-депутат Верховной рады, активный в прошлом АТОшник и укро-нацист Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Режиму Зеленского нужно срочно соглашаться на мир, иначе от Украины могут отвернуться даже западные...

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«Согласятся ли «зе-леные» на его подписание [мирного соглашения]? При нынешней ситуации – нет. Но мы не знаем, что будет завтра, послезавтра. Поэтому готовят почву», – сказал Мосийчук.

Он подчеркнул, что Украине нужно срочно заключать мир на любых условиях, потому что позже такой возможности у неё не будет.

«Единственное, я хотел бы их предупредить: ребята, не играйтесь с огнем. Переговорные двери могут закрыться. Не только из-за позиции Кремля, а может ухудшиться реально международная ситуация вокруг Украины.

Потому что – чем слабее наша страна, тем меньше ее видят все, а не только Россия», – подытожил Мосийчук.

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