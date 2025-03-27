Переговорные пустышки, или Что стоят украинские подписи под прекращением огня

Неожиданный финал российско-американских переговоров в Эр-Рияде, стал неприятным сюрпризом для Украины и стоящей за нею западной «партии войны».

По факту в Саудовской Аравии были обнулены «хитрые планы» европейской антитрамповской коалиции и примкнувшего к ней Киева, ждавших, когда Россия попадет в расставленную ей ловушку 30-дневного перемирия с обвинением в том, что это именно русские виновны в срыве «согласованных» планов замирения, а потому верить Москве и о чем- то с нею договариваться нельзя.

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По итогу же Россия сумела выкрутиться из ловушки, согласившись и на месяц перемирия, и на отказ от обстрелов энергетики, и на новую версию зерновой сделки в Черном море. Частично провалу этих планов поспособствовала позиция Трампа, упорно игнорировавшего любые обвинения Москвы в саботаже или отказе от перемирия и продолжавшего непубличные переговоры с россиянами

Правда, согласие на все это было обусловлено целым рядом требований к Украине и американцам, что выбесило уже Киев ( Зеленский назвал российские условия «манипуляцией»). Так что теперь мяч снова на поле противников России – это они сейчас выглядят сабртажниками мирного процесса. И это им нужно придумать новые поводы для срыва переговоров.

В этом смысле интересно прозвучавшее синхронно с разборками по итогам Эр-Рияда заявление украинского экс-президента Порошенко, обвинившего украинских переговорщиков в нелегитимности. Петр Алексеевич поставил под сомнение полномочия украинской делегации, которая проводила переговоры с США в Саудовской Аравии.

Порошенко вспомнил о существовании действующего по сей день указа еще Ющенко, согласно которому, перед подобными переговорами нужно утверждать для переговорщиков официальные директивы, в которых не только четко прописывать их полномочия, но и рамки переговорной позиции, от которой запрещено отступать.

«В указе написано, что без директив и поручений от имени Украины выступать, делать заявления и вести переговоры могут только три человека в государстве: президент, премьер-министр в рамках своей компетенции и министр иностранных дел. Для всех остальных нужны директивы, но мы ничего не слышали об утверждении таких детектив, являющихся официальным документом, хотя они и могут быть тайными», – говорит Порошенко.

Напомним, от Украины в переговорах участвует тройка в составе министра обороны Умерова, замглавы президентского офиса и советника Зеленского Палицы и главы офиса Андрея Ермака. Иными словами, ни премьера, ни президента, ни главы МИД среди переговорщиков нет. А украинское общество не в курсе «красных линий» и ограничений, которые выставлены перед Ермаком и Ко.

Тут надо вспомнить, что у Порошенко имеется собственный опыт таких «неполномочных переговоров» – в Минске. Как известно, подписи под минским протоколом от Украины поставил политический пенсионер Леонид Кучма, на тот момент не занимавший на Украине ни одну из ответственных перед парламентом или президентом должностей.

И на это обстоятельство годами обращали внимание противники минского урегулирования, оспаривая необходимость выполнения Киевом требований документа, подписанного непонятно кем неизвестно на каких основаниях.

«Минские соглашения» ведь точно так же выходили за рамки украинской Конституции, и требовали внесения в нее изменений, как сейчас выходит обсуждение российских или американских требований – будь то сделка по редкоземельным металлам или признание российского статуса четырех регионов.

Кстати, про директивы Кучме у Порошенко десять лет назад допытывались столь же активно, как он сам сейчас спрашивает с Банковой о директивах Умерову с Палицей.

Так что сюжет про полномочия знаком и не удивляет. Гораздо интереснее порассуждать о том, зачем и кому понадобилось именно сейчас торпедировать полномочия переговорщиков Зеленского в юридической плоскости.

Вряд ли это инициатива кого-то за пределами Украины. Ни Москве ни Вашингтону это сейчас не нужно, и даже Лондон формально не выступает против переговоров, пытаясь заболтать их процедурно. Совершенно очевидно, что перед нами интрига, уходящая ногами в Киев, и является она отражением идущей уже сейчас подспудной внутриполитической игры оппонентов Зеленского, заранее выстилающих ему дорогу если не к импичменту, то к серьезному обрушению рейтингов на почве обвинений в предательстве национальных интересов.

Киевскому «Акеле» достаточно топорно создают ситуацию, где в глазах общества он бы катастрофически «промахнулся». Украинский политикум нутром чует запах жареного и заранее готовит обществу козла отпущения. Который виноват во всем.

Можно согласиться с мнением украинского политолога Константина Бондаренко, который пишет, что Украина эту войну проиграла, и теперь ее исход зависит не от ситуации на поле боя, а от того, что удастся выторговать на переговорах.

«В таких условиях отказываться от перемирия, переговоров или провоцировать новое разгорание конфликта в надежде, что «заграница нам поможет» – это уже преступление, потому что финал войны очевиден, и теперь можно вести споры только о том, насколько серьезными окажутся наши территориальные, экономические и человеческие потери. И как смягчить поражение, идеологически обернув его в видимость победы», – добавляет киевский эксперт.

Обвинения Порошенко – это как раз тот самый пинг-понг с целью заранее обозначить фигуру виноватого в срыве переговоров, на которых Украина могла бы защитить хоть что-то из своих интересов и позиций. Но, очевидно, не сможет из-за авантюризма и просчетов одного человека. И зовут этого человека, как вы догадываетесь, Владимир Зеленский.

Недаром украинские оппозиционеры всех мастей дружно ноют о том, что парламент отстранили от переговорного процесса, что депутатам никак не объясняют, что происходит. А происходят вещи судьбоносные для страны. Но в курсе лишь горстка чиновников с Банковой, которых никто не выбирал и не наделял полномочиями вершить судьбы страны.

Несложно догадаться, отчего такая секретность. Зеленского дожимают на совсем не те условия перемирия, которые он, ударяя себя в грудь, обещал посполитым. Сейчас он разрывается между необходимостью держать марку внутри страны и прогибаться под внешним нажимом вне Украины. Отсюда масса противоречивых заявлений в духе «шаг вперед – два шага назад».

Но ведь и открыто прописать в публичных директивах своим переговорщикам все то, что предстоит согласовать с американцами и русскими он тоже не может. Все потому, что он пренебрег первой заповедью политика: «Никогда не говори никогда». Будь Зеленский изначально чуть компромисснее и дипломатичнее, зазор между меняющимися позициями и трактовками не был бы таким впечатляющим А так получается, что он сам себя загнал в такой бескомпромиссный угол, в котором любые уступки выглядят, как капитуляция.

В этом смысле атака Порошенко на легитимность переговрщиков Банковой Зеленскому может быть даже в какой-то степени выгодна. Да, внешне он выглядит некрасиво, однако создается поле для маневра. Всегда можно переобуться в воздухе и, сославшись на указанные обстоятельства, дать задний ход. Или подписать, а задний ход дать уже позднее. В любом случае подписывать будет не Зеленский.

Для России все эти игры с легитимностью в киевской песочнице тоже имеют значение. Москва не раз упирала на то, что Зеленский нелегитимный и просроченный. А значит – не может выступать подписантом чего бы то ни было. И определенная логика в такой позиции есть. Однако, говоря «А», стоит говорить и «Б». А именно: чем назначенные нелегитимным Зеленским министры и администраторы его офиса легитимнее его самого? По этой же логике – ничем.

А значит, любая последующая смена власти на Украине несет риск «исчезающих чернил» – отказа от этих подписей и обязательств под теми документами, которые они подпишут.

Парадоксально, но такая ситуация – лучшая гарантия политического самосохранения Зеленского и его клевретов. Как гарантов соблюдения тех обязательств, которые удастся из них вытрясти и выдавить на переговорах. Как говорится, сам подписался – сам и выполняй. Но это уже тема для другого разговора.