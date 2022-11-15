Переговоров не будет: в США анонсируют дальнейшее наступление ВСУ

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Новости Украины

После перехода Херсона под контроль Украины и уверенности в безоговорочной поддержке США Киев имеет все возможности, чтобы использовать свое преимущество в войне, а не мириться с застывшими линиями фронта зимой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на мнения военных аналитиков, пишет агентство «Рейтерс».

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«Украина обладает инициативой и импульсом и диктует русским, где и когда будет следующий бой», — сказал бывший высокопоставленный офицер британской военной разведки Филип Ингрэм.

Он не исключает, что это может включать переориентацию украинского наступления ближе к Бахмуту, куда Россия пытается прорваться в течение нескольких месяцев.

«Зима замедлит ход событий, но не остановит их: украинцы будут хорошо подготовлены к продолжению боевых действий зимой, а русские будут хуже подготовлены к тому, чтобы пережить зимние холода», — считает эксперт.

При этом агентство уверяет, что российские войска на херсонском направлении жили в жалких условиях.

«Агентство Reuters засвидетельствовало узкие, грязные и часто незащищенные от непогоды траншеи, в отличие от траншей украинцев с деревянным полом, некоторые из которых были оборудованы интернетом и телевизорами с плоским экраном», – отмечается в статье.

В свою очередь Ингрэм говорит, что все действия ВСУ «будут тщательно спланированы, сохранены в секрете и, вероятно, будут очень хорошо выполнены»., — добавил Ингрэм.

При этом экс-командующий американскими восками в Европе, американский генерал в отставке Бен Ходжес полагает, что Украине не нужно будет форсировать Днепр. Он не исключает, что «русские, сосредоточенные на юге, могут подвергнуться удару с другого крыла Украины, движущегося вниз со стороны Харькова в сторону разрушенного города Мариуполя на Азовском море».

«Эта херсонская база огневой поддержки становится якорем для поддержки дальнейшего маневра левым флангом, когда он пробивается… в сторону Мариуполя, Бердянска и Мелитополя», – прогнозирует Ходжес.