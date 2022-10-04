Переговоров с Путиным не будет. Что дальше?

Новости Украины

Сегодняшняя ратификация Советом Федерации договоров о вступлении областей восточной Новороссии в состав России привела к закономерным и ожидаемым результатам – Украина официально вышла из всяких переговоров, а Зеленский формально подкрепил этот жест своим указом, утвердив решение украинского Совбеза о невозможности проведения переговоров с Путиным.

При этом сам президент РФ в очередной раз повторил, что готов к переговорам хоть сейчас, но уже на других условиях – на своих. Также понятно, что ни в Киеве, ни в западных столицах никто не будет говорить с Россией на ее условиях до тех пор, пока у них сохраняется уверенность в достижимости поставленной цели победить Россию на поле боя.

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Ну а президентский пресс-секретарь Песков в очередной раз порадовал публику своей изумительной мудростью, заявив о готовности ждать «изменения позиции Зеленского или уже будущего президента Украины».

Теперь о том, насколько все эти киевские писульки серьезны. Вот Олег Царев уверен, что утвержденное Зеленским решение украинского СНБО — это либо попытка поднять ставки перед торгом, либо просто пиар самого Зеленского.

Ряд телеграм-каналов также пишут о неких “переговорах через нескольких посредников и закрытые каналы”. И хотя мы даже знаем фамилию одного из таких “неформальных коммуникаторов”- Абрамович – лично я не вижу пространства для торга, в котором сейчас можно повышать ставки.

Это не значит, что торговаться больше нечем, это значит, что прежние ставки перестали быть предметом торга, а новые пока что не озвучены и мы просто не можем знать им цену.

Также выглядят откровенной спекуляцией попытки увязать сегодняшнее якобы согласованное с Западом решение Зеленского о «переговорах без Путина» с ноябрьским саммитом G20 в Индонезии. Неясно, каким образом указ какого-то Зеленского “делегитимизирует” Путина мировой арене и помешает ему принять участие в мировом саммите.

Даже если принять за основу гуляющую версию о том, что украинский запрет ведения переговоров с Путиным полностью соответствует американо-британской позиции и мнению большинства в ЕС. Игнорировать Россию, а значит, и Путина, все равно не получится, слишком много вопросов, интересующих ту же Европу, да и Америку, как ни крути.

В том же указе Зеленского есть еще смешной пункт об ускорении процесса приобретения Украиной членства в НАТО. Подвох в том, что ускорить можно подачу заявки, а вот ее рассмотрение и особенно итоги – это уже вне компетенции Банковой и самого Зеленского. Последняя его попытка «ускориться» с НАТО обернулась громким пшиком, когда главный натовец Столтенберг, при всей его показной любви к Украине был вынужден недипломатично осадить киевского гетмана, указав тому, что такие вещи не ко времени. Да и в США тоже не видят причин спешить с формализацией участия Киева в Альянсе.

А это значит, что все разработанные и с помпой презентованные «фактическим президентом Украины» (по выражению американской конгрессвумен Спартц) Ермаком договора о каких-то международных гарантиях Украине пока что остаются лишь влажными мечтами. И рассчитывать придется на самих себя.

Нет, конечно, с американскими деньгами, оружием, консультативной помощью и всем прочим, но… без штатовского зонтика. И если вдруг что, американцы скажут: «Нас там не было». Точь-в-точь, как пресловутые российские ихтамнеты восьмилетней давности в Донбассе. Оказывается, в эту игру можно играть вдвоем.

Но если переговорам баста, то что же теперь будет? Мы, конечно, не знаем тайных планов соответствующих генштабов, однако исходя из бессмертного пелевинского о том, что «миром правит не тайная ложа, а явная лажа», можно предположить, что военно-политический ландшафт ближайших нескольких месяцев – до нового года включительно – предопределит совокупность удачных решений и ошибок сторон. Все решат два фактора:

– пределы наступательных возможностей ВСУ и объемы западных военных поставок;

– пределы оборонительных возможностей российской армии с поправкой на прогностические способности военного командования предвидеть потенциальные узкие места на фронте и оперативно затыкать эти бреши резервами.

Говоря совсем по простому, территория России, которой к новому году овладеют ВСУ, будет зависеть от способности украинцев наступать, не теряя темп. А территория России, которую русская армия сможет за это же время удержать – от способностей штабных стратегов эффективно распорядиться имеющимися пока что в их распоряжении до прихода пополнений по мобилизации людскими резервами.

Ну и от того, как скоро в Москве все же примут решение по скорейшему началу уничтожения украинской тыловой инфраструктуры «по-взрослому». В текущих условиях, когда Россия не может наступать, только это способно стать отвлекающим ВСУ фактором, которое может затормозить украинское наступление.

В любом случае России, если она хочет избежать катастрофы до подхода подкреплений, следует научиться быстрому принятию оперативных решений, прежде всего, политико-военного характера. Времени на раскачку и многомесячное кабинетное «вызревание» необходимых прямо сейчас решений в ожидании начальственной визы просто нет.

Временной лаг между вскрытием недостатков и наказанием виновных, между обнаружением слабых мест и затыканием брешей, между работой над ошибками и принятием решений по их исправлению должен стать минимальным. Потому что время на войне – самый ценный ресурс. Как показала история с тем же Красным Лиманом, не вовремя подошедшая помощь уже не способна кардинально изменить ситуацию.

Способна ли российская система власти, известная как раз своей потрясающей неспешностью, на такой подвиг? Вопрос пока открытый.

А что до заявленной Зеленским невозможности вести переговоры с Путиным, то для России это даже хорошо. Зная способность российского начальства эффективно сливать за переговорным столом достигнутые в других областях успехи, нежелание Киева договариваться может стать на какое-то время надежным предохранителем от неожиданных и неприятных для общества сюрпризов типа приснопамятного «Стамбула».

Да и в целом, когда у тебя за спиной сожжены мосты и нет иного выхода кроме как драться и побеждать – это самая лучшая мотивация из возможных.

России предстоят крайне тяжелые во всех смыслах месяцы, когда будет крайне мало обнадеживающих вестей с фронта и поводов для патриотического подъема.

В таких условиях патриотический подъем за неимением позитивных сводок с внешнего фронта может обеспечить сама власть, начав необходимые и ожидаемые активной частью общества реформы на фронте внутреннем.

С умом использованные месяцы глухой обороны и отступлений на фронте могут быть с толком использованы для реорганизации и хотя бы частичного исправления проявившихся в ходе СВО недостатков в тылу. Может быть даже до чаемого многими создания Госкомитета обороны дело дойдет, чем черт не шутит.

Это, конечно, не гарантия, а всего лишь возможность, а воспользуются ею или нет – другой вопрос. Пусть это и выглядит как слабое утешение, но наличие крепкого тыла – одна из составляющих победы. Пока ничего не предрешено, имеет смысл бороться.