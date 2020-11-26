Переговорщик от ЕС предупредил косовских сепаратистов, что Вучич имеет право на въезд в край

26.11.2020, Белград, Алексей Топоров

Спецпредставитель ЕС в диалоге между Белградом и Приштиной Мирослав Лайчак направил официальное письмо «премьер-министру» Косово Авдулле Хоти в знак протеста против запрета президенту Сербии Александру Вучичу посещать Косово

Ранее с подобной инициативой выступила глава «МИД» Косово, представитель известного криминального края Мелиза Харадинай-Стубла.

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«Я еще раз повторю ответ, уникальный и постоянный для всех будущих требований к Вучичу и другим [cербским лидерам]: у вас нет разрешения на посещение Косово, если вы не попросите прощения за геноцид, совершенный против нашего народа», – написала Харадинай-Стубла накануне в своем твиттере.

В ответ на этом, Лайчак предупредил непосредственного ее шефа – Хоти – о том, что одним из обязательств Брюссельских соглашений между Сербией и Косово 2013 года является свобода передвижения.

«В соответствии с Соглашением, включающим пункт о свободе передвижения, отдельные лица каждой стороны могут свободно перемещаться по территории другой стороны, – напомнил представитель ЕС. – В соответствии с Соглашением об официальных визитах для лиц, занимающих государственные должности, применяются особые правила. Соглашение об официальных визитах и ​​поправки к нему являются неотъемлемой частью этого соглашения».

Лайчак также упомянул, что взятые на себя обязательства должны неукоснительно соблюдаться как Косово, так и Сербией.

«Несоблюдение этих соглашений является очень негативным сигналом для авторитета Косово, как стороны в процессе диалога. Такие нарушения даже подрывают усилия по нормализации отношений между сторонами и способствуют эскалации напряженности на местах. Это особенно влияет на текущие обсуждения будущего всеобъемлющего соглашения…

ЕС ожидает, что Косово продолжит участие в достижении всеобъемлющей нормализации отношений с Сербией, включая соблюдение и выполнение всех договоренностей, достигнутых в рамках диалога», – заключил автор письма.