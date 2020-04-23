Переговорщик от ЛНР: Не верьте в наступление мира. Зеленский врал. В Киеве «пилят» деньги

23.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Спустя год после победы Владимира Зеленского на президентских выборах можно признать, что все обещания о наступлении мира в Донбассе были враньём – «элита» в Киеве занята междоусобной борьбой, чтобы оседлать денежные потоки в условиях войны. Еще одним доказательством отказа от примирения является назначение в правительство Украины беглого грузинского президента Михаила Саакашвили.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда упоминают, что речь идёт о выстраивании взаимоотношений с РФ, то я не вижу вообще никаких действий, которые были бы осмыслены и наполнены каким-то конструктивизмом. Во-первых, само назначение Саакашвили, извините, но это обезьяна с гранатой. Он назначается на эту должность, которая не министерская, он не распоряжается бюджетом, это должность, которая должна создавать стратегию. И в этом Кабмине он создаст вот такой вот бардак, он запустит процессы, говоря по-украински, откровенного раздрая.

Когда мы вспоминаем, что Украине нужны какие-то свои чёткие направления, то сегодня, мы видим, Ермак что-то пытался выстроить. Ермаку очень нужно было стать главой Офиса президента. И на этом фоне, для этого ему нужно было проводить консультации с Россией и устраивать этот обмен 35 на 35. Ему нужно было свалить Богдана, взобраться по этой лесенке для того, чтобы возглавить Офис и в этой структуре сесть на какие-то потоки. С потоками тоже понятно, его брат тоже хорошо засветился», – заявил Мирошник.

«Вот, показывают этот фильм («Год президентства Зеленского» – ред.) В этом фильме господин президент Украины говорит: я требую, чтобы все минские переговоры проходили каждую неделю, но чтобы каждое заседание заканчивалось протоколом.

Мы сегодня закончили, сегодня контактная группа заседала. Вы думаете, Украина подписала протокол? Нет. Украина, мол, «мы подумаем, об этом мы послушаем, в политику мы не полезем, потому что Консультативный совет мы ещё с французами и немцами не согласовали», а по вопросам разведения (что проще? Нужно разводить войска!) говорят: «а мы не знаем, на каких условиях, а давайте, уважаемое ОБСЕ, вы сами угадайте» – я не шучу – «вы выберете из нашего (по линии соприкосновения – ред.) и просто ткнёте пальцем». Вы вообще нормальные – выводить на принятие решений о том, чтобы представитель «левого» государства тыкал пальцем, и там что-то происходило?

Это определённый тупик, это кризис жанра, это кризис сознания и стратегии того, к чему Украина движется, по крайней мере, в вопросе миротворчества. То есть, вопрос мира, он вообще не взлетает», – рассказал дипломат.