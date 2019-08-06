Переговорщик от Украины в Минске вспылил и поставил «Зе» в неудобную позу

06.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина не может выполнить Минские соглашения, так как они до сих пор не ратифицированы Верховной Радой.

Тем не менее, рано или поздно Киеву придётся делать выбор.

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Об этом эфире канала «Rada TV» заявил представитель в трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На последней встрече в Минске я открыто сказал, что по многим вопросам можно договориться и исполнить, потому что есть соответствующее законодательство. А по некоторым необходимо решение парламента.

Вот скажите, почему Минские договорённости, как международно-правовой документ, если он таким считается, не ратифицирован парламентом? Как вы намереваетесь тратить бюджетные деньги по позициям, которые там прописаны, если этот документ не ратифицирован?», – возмутился он.

Также Роман Безсмертный выразил надежду, что Владимир Зеленский и его команда всё-таки найдут в себе мужество выполнить предвыборные обещания, и не станут убегать от таких вопросов, как амнистия и закон о выборах.

«У нас до сих пор нет закона, который бы показал, как Украина видит Донбасс и Крым с Украиной и в Украине, как она это понимает сейчас, через пять лет, через десять.

Мы слишком много молчим о таком вопросе, как амнистия. Тема победы или поражения в войне всё равно заканчивается таким вопросом амнистии. Но мы сегодня боимся не только дать ответ, но и говорить на эту тему. А придётся. А это закон.

Можно сказать, что у нас приняты законы, но я в ответ говорю: «Ну возьмите и примените их по отношению к произошедшему». Потому что, если бы это было так просто, то за последние 10 лет мы бы не принимали дважды законы о преследовании лиц – участников таких-то акций. Это решение придётся принимать.

Ещё одно. Есть закон о выборах. Но возьмите, и примените его в сегодняшней ситуации.

Очевидно, что всё это очень сложные вопросы, на которые придётся отвечать, приняв закон, если на это будет политическая воля. Буду я об этом говорить или нет, но судьба этих вещей зависит от парламента.

И поэтому, с одной стороны, я понимаю неподготовленность молодых людей, которые придут в зал верховного парламента. А с другой стороны я им желаю мужества найти в себе силы получить эти знания и принять эти решения. Многие из этих решений будут на грани фола», – резюмировал переговорщик.

Напомним, во время инаугурации Владимир Зеленский обещал ради достижения мира пойти даже на непопулярные решения и пожертвовать своим рейтингом.