Главный переговорщик Зеленского становится окончательно недоговороспособным

30.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Коррупционный скандал, в котором оказался замешан помощник президента Украины Андрей Ермак, курирующий со стороны Киева минский процесс, хоронит даже призрачные надежды на урегулирование конфликта в Донбассе.

Об этом в своем телеграм-канале пишет руководитель Центра политической конъюнкрутры Алексей Чеснаков.

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«Глава Офиса Президента и по совместительству главный переговорщик с Россией от Украины по реализации Минских соглашений Андрей Ермак оказывается серьезно аппаратно и политически ослаблен после публикации целой порции записей переговоров, в которых его брат за некие суммы пытается решать вопросы кадровых назначений. То, что в Киеве коррумпированы все или почти все, ни для кого не секрет. Но чтобы так мелко и так грубо? Прям насекомые какие-то», – недоумевает эксперт.

По его мнению, теперь с Ермаком обсуждать любые вопросы по урегулированию в Донбассе будет еще сложнее.

«Он и раньше врал, юлил и недоговаривал. А теперь будет окончательно недоговороспособен. В данной ситуации главная задача этого жулика – не урегулирование и не отстаивание интересов Украины, а спасение собственной шкуры», – резюмирует Чеснаков.

Напомним, что депутат Рады Гео Лерос выложил записи разговоров Ермака, который ведет разговоры о должностях и соответствующей оплате. В частности, говорится, что есть «красивая девочка» на хлебную должность, также указывается, кому и сколько денег пойдет.