Переговорщик Зеленского: Тема особого статуса Донбасса закрыта

26.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Никакого особого статуса для Донбасса не будет – он «не имеет права» диктовать свои условия «большинству» населения Украины. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бессмертный предлагает партии «Слуга народа» не продлевать декларативный закон о гипотетической возможности предоставления ЛДНР особого статуса (он не исполняется на практике, но дает Киеву основания отчитываться о, якобы, следовании духу Минских соглашений и требовать продления антироссийских санкций).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области принят не по инициативе Зеленского, не под давлением Зеленского, и это нужно четко понимать.

Второе – 1-го января 2020-го года этот закон прекращает действие. Дальше экзамен перед украинской властью – мы продлеваем или не продлеваем.

Для меня тут вообще нет никакого разговора, потому что я был одним из тех, кто идею внесения изменений в Конституцию относительно особого статуса, я надеюсь, успешно и навсегда похоронил.

Я и на прошлой встречи в Минске сказал это в присутствии всех представителей – все, прекратите разговор на эту тему, потому что никто ни в какой стране не позволит, чтобы часть населения, какая бы она важная не была, диктовала волю большинству. Все, закрыли эту тему, ее для Украины не существует», – заявил Бессмертный.