22.04.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
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Переговорщики Зеленского дерзко ответили России




Украина не намерена закреплять в Конституции особый статус республик Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, комментируя состоявшийся сегодня в формате видео-конференции очередной раунд переговоров по Донбассу в Минском формате.

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«Украинская сторона в очередной раз категорически отвергла возможность закрепления особого статуса ОРДЛО (Уничижительное название ЛДНР – Отдельных районов Донецкой и Луганской областей, – ред.)  в Конституции Украины», – говорится в сообщении.

Как известно, российские переговорщики ранее настаивали, чтобы особый статус ЛДНР был гарантирован именно путем внесения соответствующей статьи в Конституцию Украины, поскольку простой закон об особых полномочиях Донбасса может быть легко отменен голосованием в Верховной раде.

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