Переговорщику по Украине из Госдумы присвоен дипломатический ранг
Главы думских комитетов по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) и по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) получили высший дипломатический ранг – чрезвычайных и полномочных послов.
Об этом сегодня на пленарном заседании Госдумы РФ сообщил спикер Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его словам, это первый подобный прецедент в отношении депутатов.
«Это высокая оценка, повышение роли парламента. Это итог их работы, они профессионально умеют решать вопросы, отстаивать интересы нашей страны. Министр иностранных дел с данной инициативой обратился к президенту», — сказал Володин.
Леонид Слуцкий принимал участие в переговорах с киевским режимом в Минске и Стамбуле.
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