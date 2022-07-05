Переговорщику по Украине из Госдумы присвоен дипломатический ранг

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Главы думских комитетов по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) и по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) получили высший дипломатический ранг – чрезвычайных и полномочных послов.

Об этом сегодня на пленарном заседании Госдумы РФ сообщил спикер Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, это первый подобный прецедент в отношении депутатов.

«Это высокая оценка, повышение роли парламента. Это итог их работы, они профессионально умеют решать вопросы, отстаивать интересы нашей страны. Министр иностранных дел с данной инициативой обратился к президенту», — сказал Володин.

Леонид Слуцкий принимал участие в переговорах с киевским режимом в Минске и Стамбуле.