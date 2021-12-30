«Переговоры будут долгими, а торги сумасшедшими»: эксперт об ультиматуме РФ

30.12.2021  12:40 (Мск), Москва,
Максим Карпенко.  
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Дзен, НАТО, Политика, Россия, США


Переговоры России и США по поводу обеспечения безопасности будут длительными и тяжелыми.

Об этом в эфире интернет-канала «Звезда LIVE» заявил военный обозреватель Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Переговоры России и США по поводу обеспечения безопасности будут длительными и тяжелыми. Об этом...

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«Предстоит очень долгая дорога в дюнах. Есть позиции, от которых Россия не оступится, есть позиции, от которых и НАТО никогда не отступится. Ну вот, пожалуйста, вам первые комментарии, которые раздались и в штаб-квартире НАТО, и из Вашингтона. Они говорят: «Вы знаете, мы могли бы рассмотреть отдельные пункты проекта ваших соглашений, но тогда и вы принимайте наши требования». То есть они выкатывают встречные меры. Но и неслабенько выкатывают: «Мы могли бы с вами поговорить, если вы вернете Украине Крым, а ваши войска уйдут из Донбасса», – отметил эксперт.

«Хорошенькие разговоры, да?.. Дорога в дюнах будет долгой, трудной, торги будут на сумасшедшем, жутком противостоянии – военном, дипломатическом и так далее… Это фактически рука протянутая: «Ребята, давайте зароем топор войны, давайте все-таки будем договариваться. Нет, мы развратили НАТО настолько, что болезнь зашла очень далеко и лечить ее придется очень долго и разными дозами», – заявил Баранец.

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