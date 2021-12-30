«Переговоры будут долгими, а торги сумасшедшими»: эксперт об ультиматуме РФ

Переговоры России и США по поводу обеспечения безопасности будут длительными и тяжелыми.

Об этом в эфире интернет-канала «Звезда LIVE» заявил военный обозреватель Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Предстоит очень долгая дорога в дюнах. Есть позиции, от которых Россия не оступится, есть позиции, от которых и НАТО никогда не отступится. Ну вот, пожалуйста, вам первые комментарии, которые раздались и в штаб-квартире НАТО, и из Вашингтона. Они говорят: «Вы знаете, мы могли бы рассмотреть отдельные пункты проекта ваших соглашений, но тогда и вы принимайте наши требования». То есть они выкатывают встречные меры. Но и неслабенько выкатывают: «Мы могли бы с вами поговорить, если вы вернете Украине Крым, а ваши войска уйдут из Донбасса», – отметил эксперт.