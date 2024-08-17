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На Западе прекратили разговоры о прекращении огня и переговорах между РФ и Украиной. Об этом пишет в своей колонке для британской газеты The Telegraph ее колумнист Фрэнсис Дернли.

«Как внутри РФ, так и за ее пределами, операция имеет последствия. На Западе разговоры о прекращении огня и переговорах прекратились, сменившись на разговоры о новых разрешениях на поставки оружия», — говорится в колонке.

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Как указывает автор, смена риторики произошла из-за наступления ВСу на Курскую область, которое «ошарашило как официальный Кремль, так и союзников Украины».

Также курская операция изменила тональность дебатов о заморозке. «Ведь Кремль больше не может выступать за заморозку линии фронта в качестве платы за свое вступление в повторные переговоры, пока ВСУ находятся на территории Курской области», – считает Дернли.

«Лучшая защита — это хорошее нападение» — это клише, и с этим согласны такие разные теоретики, как Сунь Цзы, Никколо Макиавелли и Джордж Вашингтон. Если судить по замечательному вторжению в Россию, начатому Киевом на прошлой неделе и продолжающемуся уже двенадцатый день, то это поговорка, которую Запад наконец-то усвоил», — шутит Дернли в начале своего авторского материала.

Он напоминает, что в течение шести месяцев западники медлили, пока Украина теряла стратегическое преимущество, которое она имела в начале войны, а западные столицы сокращали количество оружия, которое получал Киев.

Затем, когда Запад наконец предоставил оружие, он ограничил, где и как его можно было развернуть, создав «абсурдный сценарий, в котором Россия могла подготовиться к новым наступлениям всего в нескольких милях от границы Украины, а генералы президента Украины Владимира Зеленского не могли их атаковать».

Однако Запад медленно, а потом внезапно, ослабил контроль за использованием вооружений.

«В мае союзники Украины разрешили использовать свое оружие для ударов по целям на российской территории; затем, на прошлой неделе, союзники молчаливо одобрили операцию в России, в результате которой др 1000 квадратных километров сейчас захвачены ВСУ», – утверждает колумнст.

«Мы знаем, что так это и было, потому что не было никакой тревоги, когда Киев отправил танки – включая британские Challenger 2 – на холмистые поля Курской области, место крупнейшего танкового сражения в истории во время Второй мировой войны. Эстонский премьер-министр Кристен Михал зашла так далеко, что лично пожелала украинским солдатам удачи», — отмечает Дернли.

Журналист предполагает, что Кремль надеялся на то, что продолжая давить на Донбассе, его войскам удастся совершить решающий прорыв.

Политически, как внутри России, так и за ее пределами, операция также имеет далеко идущие последствия, считает Дернли.

«Путин назвал свое полномасштабное вторжение в Украину «специальной военной операцией». Это не так. Это операция Украины, безусловно, так. И учитывая, что временное окно, которое было у Москвы для победы над Киевом в этом году, закрылось, теперь именно Зеленский имеет попутный ветер, поддержанный — наконец — его западными коллегами», — резюмирует британский журналист.

Остается добавить, что рассматриваемый материал – далеко не первый в британской – и шире – западной прессе, продвигающий анадогичные тезисы и выводы. Достаточно сказать, что в последние несколько дней официалы Канады, Германии и Испании фактически дали отмашку Украине на использование поставляемого ими оружия в боях на территории России.

К этому же призывает нынешний кабинет Стармера и отставной премьер Британии Борис Джонсон: дать Владимиру Зеленскому разрешение на использование ракет большой дальности. В своей статье в Daily Mail бывший премьер-министр призвал сэра Кира Стармера прекратить «медлительность» и дать Украине зеленый свет на использование «противобункерных» ракет, произведенных Великобританией и Францией.

«Можем ли мы, наконец, прекратить хихикать, отказаться от нелепой путинофобии и дать украинцам инструменты, которые им действительно нужны, чтобы закончить работу?» — пишет Джонсон.

На этом фоне особняком пока что стот позиция Вашингтона. Как пишет The Times, США проигнорировали запрос разрешить бить по России ракетами Storm Shadow. Якобы Лондон был готов дать разрешение Киеву на использование ракет, но хотел узнать позиции союзников НАТО, а также получить одобрение у США. Издание пишет, что запрос был отправлен более месяца назад, но «застрял в системе». Тем самым, отмечает The Times, Вашингтон фактически блокировал продвижение этого вопроса, боясь эскалации.

Вместе с тем, вчерашняя публикация Politico, согласно которой администрация Байдена обсуждает возможность вооружить Украину крылатыми ракетами JASSM с дальностью более 900 км, свидетельствует о том, что и в Штатах также идет активная смена вех.