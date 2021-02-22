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22.02.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия
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Переговоры Лукашенко и Путина: Об истинных итогах станет ясно в ближайшие дни


Президенты РФ и Белоруссии встретились сегодня на горнолыжном курорте Красная поляна под Сочи. Александр Лукашенко вылетел туда еще в субботу.

Встреча продлилась 6,5 часов, однако формальные переговоры заняли всего час. После этого президенты и младший сын Лукашенко Николай катались на лыжах и сноубордах.

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В разговоре под камеры лидеры говорили о российской вакцине, которую в скором времени начнут производить в Белоруссии. Владимир Путин подчеркнул, что это единственный случай, когда были переданы не только препараты, но и технологии. Лукашенко поблагодарил Россию за помощь.

Также Лукашенуо заявил, что все дорожные карты по интеграции двух стран готовы, но 7 из них нуждаются в «модернизации».

Наблюдатели сходятся на том, что об итогах встречи станет понятно из развития событий в ближайший месяц.

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