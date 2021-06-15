Переговоры между Белградом и Приштиной завершились ничем

15.06.2021, Белград, Алексей Топоров

На встрече в Брюсселе представители албанского режима Косово отказались от обязательств по созданию Содружества сербских муниципалитетов и потребовали от Сербии признать независимость края.

На эти заявления президент Сербии Александр Вучич ответил, что будет вести диалог только в заранее согласованном формате, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Единственным итогом прошедшей в Брюсселе встречи между делегацией Сербии под руководством президента страны Александра Вучича и делегацией косовских сепаратистов под руководством «премьер-министра» Альбина Курти стала договоренность о том, что следующая встреча сторон должна состояться до конца июля.

«Они требовали срочно и немедленно ответить, когда мы признаем независимость Косово, – прокомментировал настрой оппонентов Вучич. – И назвали провокациями и инцидентами желание сербов посещать литургии в своих церквях… Вместо создания Содружества сербских муниципалитетов они предложили создать Национальный совет сербов Косово и Метохии таким же образом, как Сербия организовала у себя национальные советы этнических меньшинств… Я стоял и не знал, смеяться мне или плакать, поскольку увидел перед собой безответственных и несерьезных людей».

В свою очередь, Курти, напротив, назвал состоявшуюся встречу конструктивной.

«Президент США Джозеф Байден четко заявил о необходимости взаимного признания. Я думаю, что вместе мы сможем продвигаться по европейскому и евроатлантическому пути намного быстрее, чем думают многие. Наши отношения должны улучшаться на основе принципа взаимности. И поскольку в Сербии есть Национальные советы албанцев и бошняков, в Косово может быть создан Национальный совет сербов. Я думаю, что и сербы, и албанцы, и все в регионе, не только в Косово и Сербии, имеют две основные потребности, а именно трудоустройство и правосудие. Это самые большие проблемы, а не то, что Сербия хочет нарушить резолюцию 1244 ООН и говорит, что никогда не признает Косово. Моя позиция заключалась в том, что освобождение Косово было необходимо, и оно произошло. Если тринадцать лет назад мы провозгласили независимость от Сербии, настало время Сербии объявить независимость от Косово и сотрудничать с нами на европейском пути», – заявил лидер косовских сепаратистов.

«Албанская сторона приехала в Брюссель, чтобы попытаться навести свой порядок. Она преследовала две цели. Первая – представить себя албанской общественности как очень воинственную силу, когда дело касается национальных интересов, и, таким образом, атаковать других политиков в Косово за недостаточно радикальное отношение к Белграду.

Другой целью было спровоцировать Белград, навязав впоследствии ответственность за срыв диалога. Но Вучич правильно настроился и не повелся на их наглость, но спокойно сказал, что Сербия продолжит диалог при условии, что тот пройдет в согласованных рамках.

И Вучич очень четко сказал: если кто-то похож на Геббельса или Геринга, то это Курти. Своим поведением, отношением, его агрессией. Все это – часть провокаций, который они подготовили перед приездом в Брюссель. Во всем этом хорошо только то, что албанская провокация не увенчалась успехом», – прокомментировал произошедшее KosovoOnline политолог Драгомир Анджелкович.