Как вы уже слышали, Украина предлагала вести мирные переговоры с Россией через посредников. Об этом стало известно из офиса Зеленского, где несмотря на вторжение ВСУ в Курскую область, всё же задумались о каких-то соглашениях. Скорее всего в Киеве хотят снова открыть зерновой коридор, но при этом украинская сторона не хочет выходить на прямой диалог с Россией.

Можно сколько угодно говорить о том, что во время ситуации в Курской области России предлагают топтаться на месте, да ещё уступить позиции по зерновому коридору. Однако это не отменит главного. В мире по-прежнему не видно тех, кто был бы уполномочен серьёзно обсуждать вопросы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Об этом для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР Алексей Муратов.

На Украине в качестве посредника по переговорам предложили Нетаньяху, который тоже особо ничего не решает.

Но кто же он, этот распорядитель игр, который явно не заседает в Белом доме или в Букингемском дворце? Возможно, удастся обнаружить такового среди трёх столпов современного капитализма в лице BlackRock, Vanguard и State Street. Ведь именно они сегодня являются главными владельцами Украины, лидером которых без сомнений можно назвать BlackRock, который с конца 2022 начал окончательное поглощение страны.

Всё началось с того, что Украина и BlackRock создали т.н. “Фонд развития Украины”, который нужен якобы для того, чтобы в трудные времена привлекать в страну инвесторов для работы в сельском хозяйстве, энергетике и с прочей инфраструктурой.

Да, BlackRock это всего лишь компания, но компания, владеющая другими крупнейшими компаниями в мире – Vanguard и State Street, которые, в свою очередь, владеют акциями BlackRock. Всё запутанно. Представьте змею, пожирающую саму себя с хвоста до бесконечности – и получите наглядный пример функционирования этой троицы. Если кто-то один из них замешан хоть в чём-то, там обязательно будут остальные.

И не стоит думать, что до 2022 года эта большая тройка не работала на Украине. Очень вероятно, что даже пресловутые печеньки Нуланд на майдане 2014 года покупались за счёт этих транснациональных гигантов.

Эти корпорации владеют такими компаниями, которые коренным образом влияют на многие страны мира и даже сами способны купить некоторые страны. Поэтому для BlackRock, Vanguard и State Street перспектива купить оптом половину стран мира не так уж и иллюзорна. Так что для них какая-то Украина? Они её проглотят и даже не поперхнутся.

Сейчас эта троица уже полностью скупила весь чернозём Украины – главную гордость страны – и большую часть всех её земель. Практически все промышленные и добычные предприятия, ахметовская и другая энергетика, железные дороги, обычные дороги, нефть, газ, атомная энергия. Всё, вплоть до оборонки, областных газовых предприятий и всего прочего, что уже принадлежит этой троице.

Так если Украина не принадлежит сама себе, то и разговаривать с ней не о чем? Тогда, возможно, стоит потолковать с топ-менеджерами американской троицы, которые по некоторым слухам открывают дверь Овального кабинета “с ноги”?

Но, увы, и здесь мимо. BlackRock, Vanguard и State Street – это инвестиционные гиганты, за которыми стоят влиятельные люди. По одиночке они не способны управлять Украиной. Но вместе, как говорилось выше, они могут скупать целые страны и травить их на другие.

Как видим, концов не найти. На Западе нет государственных лидеров, которые контролируют ситуацию и собственную речь. Такие есть только на Востоке, да и то далеко не в каждой стране. Наиболее заметны только лидеры тех стран, которые сегодня находятся под самым большим слоем санкций. К примеру, Россия, Иран, КНДР, Сирия…

Поэтому сегодня Владимир Путин при всём желании не может говорить о мире ни с кем. По крайней мере, пока. До тех пор, пока война приносит кому-то выгоду и служит нужной цели. Как только их прижмёт, то найдутся и переговорщики, и те, кто реально готов принимать решения.