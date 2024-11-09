Переговоры начнём после освобождения Одессы – московский эксперт

Максим Столяров.  
09.11.2024 18:40
  (Мск) , Москва
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Дзен, Одесса, Политика, Россия


Помимо уже заявленных целей СВО, Россия должна освободить ещё Николаевскую и Одесскую области, и только после этого можно будет переходить к мирным переговорам. Об этом в эфире телеканала «День ТВ» заявил директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Помимо уже заявленных целей СВО, Россия должна освободить ещё Николаевскую и Одесскую области, и...

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«Путин от своих требований ведь не отступит. И помимо того, что он огласил в июне, вот эти четыре области и так далее, нам, я каждый раз это буду говорить, нам нужен Харьков, Харьковская область, нам нужен Николаев, нам нужна Одесса», – сказал Сорокин.

«Нам нужна полная демилитаризация Украины и полная денацификация Украины, то есть уничтожение и запрет всех нацистских и околонацистских формирований. Роспуск их, и контроль над каждым из их бывших участников. Это программа-минимум.

И после этого можно говорить о мире, только не о заморозке войны типа «Минск-3», чего хочет сделать Трамп, а о подлинном, общепризнанном мире с признанием Западом и Украиной, что немаловажно, всех новых российских территорий», – добавил эксперт.

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