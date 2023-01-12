Переговоры начнутся после двух больших наступлений – прогноз Царева

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На Украине будет как минимум два наступления с одной и другой стороны, по итогам которых образуется новая реальность, где станет ясно, в каком виде продолжится противостояние.

Об этом на канале партии «СР – За Правду» заявил первый спикер парламента Новороссии, экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Особенно под Новый год очень часто задавали вопрос – а когда это всё кончится? Надо понимать, что будет как минимум два наступления. Российских войск и украинских войск. По итогам этих двух наступлений будет новая реальность», – считает политик.

«В этой новой реальности будем уже дальше смотреть, кто пойдёт навстречу, кто сдастся, на каких условиях можно обсуждать новую реальность. И уже тогда будет приниматься решение, будет продолжаться война или нет. Но без этих двух наступлений никто даже не будет говорить о каких-то переговорах», – сказал Царёв.