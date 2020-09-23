Переговоры по Донбассу предлагают перенести в «серую зону»

23.09.2020, Киев, Ольга Козаченко

С высокой степенью вероятности минские переговоры о мирном урегулировании конфликта в Донбассе сменят место локации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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«Так как Украина явно солидаризировалась с Европой и заявляет о непризнании Александра Лукашенко президентом, видимо, в ближайшее время переговорная площадка с высокой долей вероятности будет изменена», – отмечает Денисов.

Он уточняет, что среди мест, которые сейчас чаще всего обсуждаются, называют Женеву,Хельсинки, Стокгольм, Вену, а вторым эшелоном потенциальных площадок для переговоров выступают Братислава, Париж, Кишинев и Белград.

При этом автор удивляется, что ни на Украине, ни в ЛДНР не появилась идея организовать переговоры по урегулированию конфликта в самом Донбассе – в «серой зоне».

«На основании предварительного анализа можно предложить несколько потенциальных локаций: Станица Луганская; КПВВ Майорск – КПП Горловка; Золотое. Как со стороны Украины, так и со стороны донбасских республик к этим локациям оборудованы приемлемые подъезды, а в «серой зоне» существует ряд объектов, которые можно использовать в переговорных целях.

Но самое важное, что таким решением все вовлеченные стороны продемонстрируют, что они уважают обычных граждан, которые вынуждены уже более шести лет преодолевать очень большие трудности для пересечения линии соприкосновения», – считает автор.

По его мнению, размещение переговорной площадки в «серой зоне» стало бы очень символичным решением, демонстрирующим максимально конструктивный настрой участнико.

«Нет сомнений, что, если переговорная площадка будет размещена в «серой зоне», этот фактор также станет гарантией прекращения вооруженного противостояния в этом районе и, как следствие, будет образован новый безопасный участок. Решение за участниками переговоров», – резюмировал Денисов.