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Новости Украины

Очередные переговоры на уровне советников глав государств Нормандского формата вокруг конфликта на Донбассе закончились ничем. Таковы итоги состоявшегося 9-часового заседания.

Об этом заявили обе стороны – и российская, и украинская, во время брифинга по итогам встречи, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня мы не смогли прийти к какому-то общему документу, действительно, эти переговоры продолжались более 9 часов. Хорошо бы, чтоб на следующую встречу в Нормандском формате после длительного перерыва мы бы смогли что-то согласовать. Желание такое есть, однако сегодня произошло как произошло», – сказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В то же время советник президента РФ Дмитрий Козак несколько конструктивнее описал сложившуюся ситуацию.

«Почти 9 часов переговоров закончились без каких-то результатов, выраженных в документах. На прошлой встрече мы договорились, что Нормандский формат должен преодолеть все разногласия относительно интерпретации Минских соглашений, но преодолеть эти разногласия не удалось. … В проекте документа, который был предложен к рассмотрению, они [украинская сторона] отказались даже цитировать Минские соглашения о том, что вопросы будущего постконфликтного статуса этих территорий [ЛДНР] будут решаться в консультациях и обсуждениях этих отдельных районов. Это – ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать», – рассказал Козак.

Следует напомнить, что украинские националисты с тревогой ожидали результатов сегодняшних переговоров. Телеканалы из пула Петра Порошенко раскручивали версию, будто французский президент Эммануэль Макрон в ходе недавнего визита в Киев склонял украинскую верхушку к «финляндизации» – отказу от НАТО и ЕС.

Однако, судя по словам Ермака, этого удалось избежать.

Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, ссылаясь на свои источники, сообщил, что в Берлине «Украина категорически отказывалась от прямых переговоров с представителями ОРДЛО и в любой форме рассматривать особый статус Донбасса».

«Похоже, ситуация патовая… Результат переговоров ноль», – констатировал Мосийчук.

Киевский журналист Валерий Калныш рассказал, почему встреча в Берлине длилась так долго.

«По словам источника, переговоры долго шли не только потому что стороны уговаривали друг друга. В какой-то момент представитель Германии заявил, что ему нужно… выгулять собаку. И пошел выгуливать», – утверждает Калныш.

Одесский журналист Юрий Ткачёв считает, что отсутствие результата полностью устраивает украинскую верхушку.

«По итогам переговоров Козак выглядел мрачным и расстроенным. Ермак аж прямо сиял… Украина явно довольна тем, что произошло, т.е. тем, что не произошло ничего и всё остаётся как раньше: война, смерти, разрушения и так далее», – констатировал журналист.

Так или иначе, но практически одновременно власти США в лице Госдепа и президента Джо Байдена в очередной раз выступили с призывом к американским гражданам покинуть Украину в ближайшее время якобы из-за угрозы вторжения российской армии.

Киевская журналистка Ирина Гаврилова полагает, что итогом провала переговоров станет активизация процесса по признанию ЛДНР со стороны России.

«Чего ждать после берлинского провала? Судя по всему, с Минском-2 будут завязывать, как и с Нормандским форматом. Это четко дал понять Дмитрий Козак. Видимо, Россия перейдет к новой фазе, как и ЛДНР: жители Донбасса начнут добиваться не урегулирования конфликта, а признания своей государственности. А в Думе и проект уже лежит, и общественные настроения к этому склоняются. Если да, то Украина теряет еще часть территорий, Россия получает пакет санкций, тоже давно заготовленный Британией», – считает Гаврилова.