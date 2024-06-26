Переговоры по прекращению войны начнутся не раньше 25 года – Карасев

Вадим Москаленко.  
26.06.2024 19:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Предметные переговоры по прекращению войны начнутся не раньше 2025 года, когда в США пройдут президентские выборы.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент

Предметные переговоры по прекращению войны начнутся не раньше 2025 года, когда в США пройдут...

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«Предметные разговоры вряд ли начнутся в этом году. Я сегодня смотрел сообщение, что не ранее 2025 года предметный разговор начнется. Очевидно, расчет на то, что в 2024 году как-то будет более-менее понятна ситуация с дипломатическим финалом войны», – отметил он.

«Пройдут выборы в США, будет понятна какая администрация, в каком составе. И вот тогда уже предметно начнется это все в 25-м году. До этого это все больше политика», – заключил Карасев.

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