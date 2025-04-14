Переговоры по Украине: хоронить раньше времени не стоит, как и ждать мгновенных результатов

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CNN Türk со ссылкой на Минобороны Турции утверждает, что 15-16 апреля в Анкаре на базе командования Военно-морских сил якобы состоится встреча представителей России и Украины по вопросам безопасности в Черном море.

При этом, ни в Москве ни в Киеве пока что не подтвердили факт такой встречи. Более того, служба новостей ТСН на украинском канале «1+1» передала «официальное сообщение от МИД Украины», из которого следует, что «никаких переговоров Украины по России в Турции не будет».

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Действительно, медийный фон для таких встреч сейчас, по крайней мере, для украинской стороны, крайне неподходящий. Тут и обстрел Сум с десятками человеческих жертв, и не менее ужасные кадры из Кривого Рога, и обстрелы Харькова, Днепра и Одессы. При этом, в самой Украине уже звучат обвинения – в том числе и из уст провластных депутатов – в адрес регионального начальства и военного командования, допустивших такие жертвы.

Тем не менее, нельзя с полной уверенностью говорить о том, что переговоры по украинской теме остановились. С другой стороны, тот же Трамп посылает явные сигналы о том, что наступает время развилки и принятия окончательных решений. В переводе на простой язык: стороны договариваются или воюют «до талого».

Как пишет Reuters, Трамп говорит, что переговоры по Украине, возможно, идут хорошо, но наступает время, когда «надо смириться или заткнуться»

«Я думаю, что украинско-российские переговоры идут нормально, и вы довольно скоро в этом убедитесь», — сказал Трамп журналистам на борту Борта №1, добавив при этом: «Наступает момент, когда нужно либо смириться, либо заткнуться, и посмотрим, что из этого выйдет, но я думаю, что все идет хорошо».

Как отмечает агентство, в минувшую пятницу специальный посланник Трампа Стив Уиткофф провел переговоры с Владимиром Путиным о поисках мирного соглашения.

Переговоры состоялись в тот момент, когда американо-российский диалог, направленный на согласование прекращения огня в преддверии возможного заключения мирного соглашения об окончании конфликта, похоже, застопорился из-за разногласий по поводу условий для полной паузы в боевых действиях, предполагает Reuters.

Тем не менее, Трамп действительно демонстрирует признаки потери терпения и говорит о введении вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть, если ему покажется, что Москва тянет с заключением сделки. Кроме того, Трамп продлил на год американские санкции против РФ, введенные еще при Байдене.

Однако более чем миролюбивые, на таком фоне, комментарии российских дипломатов в адрес Вашингона, позволяют заподозрить политическую игру в четыре руки. Напомним, в минувшую субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров похвалил Трампа за то, что он, по его словам, лучше всех других западных лидеров понимает суть конфликта на Украине.

«Когда мы говорим об устранении коренных причин любого конфликта, в том числе и украинского, это единственный способ решить проблему и установить прочный мир. Устранить коренные причины. Президент Трамп был первым и пока, я думаю, почти единственным из западных лидеров, кто неоднократно, убежденно, несколько раз заявлял, что втягивать Украину в НАТО было огромной ошибкой. И это одна из первопричин, которую мы столько раз цитировали», — сказал Лавров на Анталийском дипломатическом форуме на юге Турции.

Комментируя соглашение между Украиной и Россией о приостановке ударов по энергетическим объектам друг друга, Лавров сказал, что Москва держит свое слово, и обвинил Киев в том, что он почти каждый день наносит удары по российской энергетической инфраструктуре.

«Я передал нашим коллегам из Турции, министру иностранных дел Фидану, то, что мы передали американцам, ООН, ОБСЕ – список фактов, в котором перечислены атаки Украины в течение последних трех недель на российскую энергетическую инфраструктуру».

Украина, со своей стороны, выдвигает подобные обвинения против России с тех пор, как был утвержден поддерживаемый США мораторий.

В том, что с судьбой и результатами переговоров не все так однозначно, как хотят представить пессимисты, убеждают и другие заявления Кремля, а не только лишь Трампа.

Как пишет Reuters, в ответ на требования Трампа относително прогресса в переговорах, Кремль заявил, что мгновенные результаты невозможны и просил набраться терпения.

«Все идет очень хорошо. Но, конечно, невозможно ожидать мгновенных результатов», — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков самому известному кремлевскому репортеру российского государственного телевидения Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о ходе переговоров и разнице во взглядах на состояние отношений между Москвой и Вашингтоном.

По словам Пескова, контакты велись на нескольких уровнях, в том числе по линии министерства иностранных дел, спецслужб и специального посланника Путина Кирилла Дмитриева.

Отвечая на вопрос, приближается ли встреча Путина и Трампа, представитель Кремля Песков сказал, что две державы «очень терпеливо идут по этому пути вместе», но попытки восстановить отношения требуют серьезной и кропотливой работы.

Из его слов следовало, что такая встреча «требует больше работы, требует больше времени».