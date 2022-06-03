Переговоры по вывозу зерна из Одессы – предвестник остановки СВО?

Новости Украины

Турецкое информагентство Anadolu сообщило в четверг, что Россия, Турция, Украина и ООН готовы договориться об условиях экспорта украинского зерна через порты на Черном море. Встреча должна состояться в ближайшие дни в Стамбуле. Предполагается вывезти 20 миллионов тонн.

Параллельно в Москве эту тему обсуждали замминистра обороны РФ Александр Фомин и заместитель Генсека ООН Мартин Гриффитс. Фомин в ходе беседы заявил, что Россия «не блокирует украинские порты в Черном море».

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В блокаде портов Украины Россию обвиняли последнее время все западные СМИ, устроив форменную истерику по поводу грозящего миру голода. Утверждалось также, что Россия якобы ворует украинское зерно, вывозя его из занятых русской армией областей. Это форменная ложь, поскольку 15 крупнейших элеваторов, принадлежащих иностранцам, расположены как раз на территории, подконтрольной Киеву.

На самом деле, проблема в том, что Украина сама заминировала свои порты. К тому же, западные санкции блокируют экспорт зерна из России, которое помогло бы миру решить проблемы голода. Формально блокировка портов не распространяется на перевозчиков зерна, но фактически эти суда не страхуются.

Еще одну проблему обозначил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Россия не хочет, чтобы корабли, которые будут перевозить грузы по этому коридору, доставляли оружие в Украину. Как они во всем этом будут уверены? Должен быть механизм проверки», — сказал министр и пообещал, что страна НАТО Турция, поставляющая ВСУ ударные беспилотники, якобы обеспечит такой механизм.

О том, что зерно, которое вывозится из Украины, поставляется в зернохранилища европейских стран как оплата за вооружение, ранее заявлял заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Важно, прежде всего то, что в контексте активно раздуваемой западниками собственной «войны по доверенности» с Россией на Украине они по сути взяли в заложники весь развивающийся мир, действительно подталкивая его к грани голода. И изменить эту ситуацию, могут только они сами», — заявил Полянский.

Характерно, что западные страны не стали опровергать его обвинения. Более, того генсек НАТО Йенс Столтенберг весьма подозрительно обрадовался тому, что договоренности по зерну намечаются и приветствовал «любые усилия в координации с ООН».

Пока украинцы минировали свои порты, Запад судорожно искал сухопутные пути вывоза зерна. Пробка из грузовиков образовалась на подъездах к молдавскому речному порту Джурджулешть, а затор из зерновозов – в Черном море у Дуная. Однако по этому коридору удалось вывезти в мае только 240 тысяч тонн.

Второй путь закрыт из-за западных санкций против Белоруссии, к которым в ущерб собственным интересам в свое время присоединилась и Украина. В итоге зерно в литовский порт Клайпеда везут через Польшу, но логистика слишком невыгодна. Реально так вывезти только миллион тонн, в через Белоруссию можно было бы 10 миллионов. Но тут выступила самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская и призвала Запад «не идти на переговоры с диктатором».

Таким образом все уперлось в украинские порты на Черном море, пропускная способность которых составляет 1,2–1,5 млн т в месяц.

«Как я и говорил, Эрдоган договорится с русскими и будет рубить бабло», – возмущается украинский политолог Юрий Романенко.

Но, судя по всему, Россия борется не за «бабло» (зачем, когда у нее свое зерно?), а за снятие санкций. На прошлой неделе в беседе с премьер-министром Италии Марио Драги президент РФ Владимир Путин акцентировал, что Россия готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счёт экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада.

«Зерновой кейс может стать пилотным по согласованным действиям России и ЕС под эгидой ООН по снятию санкций. Россия прекрасно осознает свои «золотые ключи» в зерновом кейсе, ведет переговоры и одновременно бомбит подземный Бескидский тоннель в Карпатах и ж/д мост над Днестровским лиманом, чтобы зерно не могли вывезти ж/д составами. А на фурах много не навозишь. Москва требует снять санкции с наших сухогрузов, готова и свое зерно перевозить, и дать Украине отгрузить и вывезти. Но, если Киев попробует сделать это без учета наших требований, то «Калибры» откалибруют эти сухогрузы еще на погрузке», – уверяет политолог Марат Баширов.

Тем временем, жители Одессы в последнее время слышат периодические далёкие взрывы без сообщений о тревоге – наблюдатели не исключают, что это началось разминирование акватории самым простым и быстрым способом.

Одесский политик Вячеслав Азаров обращает внимание на циничность ситуации в случае, если анонсированный в Турции сценарий воплотится в жизнь.

«Вывозом зерна станут вместе руководить украинские и российские военные/чиновники, при этом не прекращая боевых действий. Как я раньше прогнозировал, эта операция будет выведена за рамки конфликта по аналогии с поставками газа в ЕС. Цинизм современной политики, где можно сотрудничать, параллельно убивая друг друга, просто зашкаливает», – комментирует Азаров.

А российский обозреватель Юрий Баранчик считает, что открытие экспорта зерна будет свидетельствовать о тайных договоренностях с Западом об остановке российского наступления после разгрома ВСУ на Донбассе.

Именно с этой целью давления на Кремль в ходе кулуарных торгов США направляют РСЗО на Украину, считает эксперт.

«Нас постепенно пробуют приучать к мысли о том, что после завершения разгрома группировки ВСУ на Донбассе мы должны остановиться и попытаться снова «поговорить». То есть прийти к компромиссу, потому что диктовать капитуляцию нет причин – враг не добит и способен воевать дальше. А, значит, уступки обязательны, и в чём они будут заключаться, примерно ясно: Украина примет территориальные потери, а Россия откроет порты Украины на выпуск зерна пшеницы в обмен на снятие части санкций… Не остановите наступление – увеличим поставки вооружений в разы, и там будут уже ракеты не на 80, а на 300 км. Пока США потребовали от Украины не стрелять этими РСЗО по территории России. Если мы не пойдём на их условия, грозят, что требование снимут, а поставки кратно увеличат – это их силовое плечо… Российская «партия мира» сейчас активна как никогда, хотя научилась действовать тихо и непублично: замеры общественного мнения показывают крайнюю непопулярность перемирия сейчас, когда не достигнуты главные цели. У очень большой части российской элиты велик соблазн обменять даже малое снятие санкций на прекращение операции. ЛДНР, части Запорожской и Херсонской областей (сухопутный коридор в Крым) плюс частичное ослабление санкций будут поданы как победа. То, что Одесса, Ильичёвск, Николаев, Харьков и Днепропетровск останутся у нацистов, будет выведено за скобки», – разъясняет Баранчик.