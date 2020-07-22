Переговоры правительства Черногории с СПЦ зашли в тупик

22.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Премьер-министр Черногории Душко Маркович после двухдневных переговоров с представителями Сербской православной церкви в этой стране был вынужден признать, что они не принесли результата.

СПЦ в Черногории не понравилось, что черногорский режим при смягчении отдельных формулировок дискриминационного «Закона о свободе вероисповедания» относится к ним, как к чужеродному элементу.

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«Во время второго раунда экспертных переговоров мы пришли к решениям: во-первых, о том, что процедура оформления земельных-кадастровых записей из административного судопроизводства будет перенесена в судебное, где бремя доказывания права собственности падает на государство, а не на церковь, – рассказал Маркович. – Во-вторых, Сербская православная церковь продолжит использовать церковные и монастырские объекты, поместья и другие объекты недвижимости, которые являются государственной собственностью или в судебном разбирательстве признаны государственными, религиозными и культурными ценностями.

И в связи с этим мы предложили совершенно новую статью закона, в которой четко исключили возможность того, что религиозные объекты могут быть использованы любой религиозной общиной, кроме Черногорско-Приморской митрополией и другими епархиями Сербской православной церкви в Черногории. В-третьих, предлагаемые изменения будут приняты правительством на заседании, а затем утверждены парламентом к концу этого месяца».

При этом, по словам Марковича, единственным требованием правительства к СПЦ была регистрация всех церквей и религиозных общин, а также Сербской Православной Церкви и ее епархий «по букве закона».

«Регистрация, которая была обязательством и в соответствии с предыдущим законодательством. Регистрация, как это регулируется всеми цивилизованными и демократическими обществами. К сожалению, церковь отказалась от этого», – добавил Маркович.

СПЦ в Черногории объяснила свой отказ от регистрационной процедуры:

«Экспертный совет без внимания отнеся к решению Священного Архиерейского Собора Сербской православной церкви от 26 мая 2006 года – самого высокого церковного органа, который под председательством блаженнопочившего патриарха Павла, признав возобновленную независимость Черногории, фактически подчеркнул традиционную преемственности субъектность древней нынешней митрополии и епархий СПЦ от Зетской митрополии (Средневековой сербской митрополии, рсполагавшейся на территории нынешней Черногории).

Вышеупомянутое решение в декабре 2006 год официально было передано тогдашнему президенту Черногории Филиппу Вуяновичу. Это унизительно ставить перед церковью ультиматум, чтобы регистрироваться снова и снова, как своего рода новобразованной религиозной общины, приобретающей юридическую субъективность. И это для церкви, которая была признана и признана всеми властями, даже оккупационными, на протяжении веков и по сей день».

В свою очередь публицист Йован Маркус опубликовал в своем профиле в фейсбуке список менее двадцати религиозных организаций Черногории, от которых как от СПЦ регистрации не требуется. Оказалось, что в этом списке все остальные конфессии страны: католики, мусульмане, протестанты, а также псведоправославные раскольники – Черногорская православная церковь анафемы Мираша Дедеича и его прежнего чада, а теперь «предстоятеля» Православной церкви Черногории Лава Лайовича.

На заглавном снимке: Душко Маркович и митрополит Черногорский и Приморский (СПЦ) Амфилохий.