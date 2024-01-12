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Украина может потерять часть своей территории, если согласится на переговоры с Россией сейчас.

Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявил британский военный эксперт Майкл Кларк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Кларка, на предновогодней встрече по Украине представители России озвучили ряд жестких требований, которые не может принять киевский режим.

«Все мы понимаем, что проведение переговоров именно сейчас приведет к потере Украиной части своих территорий. Цель России – сделать те территории, которые контролирует Украина, полностью нежизнеспособными, это правда», – сказал эксперт.

«И многие российские делегаты, которые принимали участие в форуме по безопасности в Персидском заливе в декабре, публично говорили, что Россия готова договориться как минимум за счет полного контроля над Донбассом, сухопутным коридором и расширением сухопутного коридора до Одессы. Кроме того, Россия не отказывается от своей цели по созданию марионеточного правительства в Киеве. Вот этого хочет Россия достичь как минимум. В частности, путем проведения переговоров», – заявил Кларк.